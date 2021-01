Kimetsu no Yaiba pronto sería la película de anime más taquillera del mundo

Kimetsu no Yaiba ha estado en una buena racha desde que se lanzó el anime, y la serie solo voló más alto el año pasado con la ayuda de su primera película. Por fin, Tanjiro llegó a la pantalla grande en octubre de 2020, y el debut ha batido récords en todo Japón..

Si miras de cerca la taquilla, verás que Demon Slayer está muy cerca de convertirse en la película de anime más taquillera de todos los tiempos. Para aquellos que no están al tanto, Mugen Train superó las expectativas de todos en su debut el año pasado.

La película de Kimetsu no Yaiba debutó en octubre como estaba planeado a pesar de la pandemia a los cines llenos. Su debut se alineó con una pausa en los casos de COVID-19 en Japón, lo que le dio al público más confianza para ver la película. Y ahora, Demon Slayer tiene la película más taquillera en Japón hasta la fecha.

Foto: Ufotable

Kimetsu no Yaiba triunfó en 2020

Este filme es el número dos en la taquilla mundial como la película de anime más taquillera. Actualmente, está justo encima de Your Name, que una vez encabezó esta lista tras su lanzamiento. En este momento, Spirited Away está de nuevo en la cima luego de un relanzamiento en cines, por lo que su gran total es de $383 millones de dólares.

Pero su total está amenazado ya que Demon Slayer ha ganado $362 millones de dólares. Como puedes ver, hay una brecha de $19 millones de dólares entre las dos películas, y eso no será difícil de salvar. De hecho, Japón podría cerrar el cañón con el tiempo suficiente, pero un aumento reciente de COVID-19 en el extranjero puede aumentar esas probabilidades.

Dado que estamos hablando de récords globales aquí, Demon Slayer podría recoger estos $19 millones adicionales en cualquier parte del mundo. China podría traer fácilmente este dinero una vez que la película de anime haya sido aprobada por los censores, y eso ni siquiera tiene en cuenta los Estados Unidos o Europa.

Es casi seguro que Kimetsu no Yaiba encabezará la taquilla mundial del anime. La única pregunta que queda es cuándo se entregará el manto. La Verdad Noticias seguirá de cerca esta serie shonen, ya que también se habló de más proyectos de anime para 2021 y principios de 2022.

