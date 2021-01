Kimetsu no Yaiba: película de anime es nominada a Premio de la Academia en Japón

La película de Kimetsu no Yaiba ha recaudado ya millones de dólares en la taquilla japonesa por lo que no es de sorprender que la Academia Cinematográfica de Japón haya nominado a la cinta para la categoría de Mejor Película de Anime.

La película de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train ha sido confirmada como una de las cintas de anime nominadas de los Premios de la Academia de Japón.

Junto a otras grandes cintas de anime como Weathering With You, Violet Evergarden y Stand By Me Doraemon 2, la película de anime de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train competirá por el reconocimiento de la crítica.

El veredicto será dado a conocer en los 44 Premios de la Academia de Japón que serán realizados el 19 de mayo sin embargo entre los fans parece claro que la cinta de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train es la principal contendiente a ganar la categoría de Mejor Película de Anime.

El éxito que espera a Kimetsu no Yaiba en América

Cabe recordar que la película de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train solo ha sido estrenada en Japón por lo que los fans de América, donde la serie de anime es mejor conocida como Demon Slayer, sin duda contribuirán a la impresionante recaudación en taquilla que ha generado además de que la Academia Estadounidense ha considerado ya la cinta para competir por un Oscar.

Sin duda Kimetsu no Yaiba ha sido una de las franquicias más exitosas recientemente por lo que en La Verdad Noticias no nos sorprendería que la película Mugen Train gane ambos premios, mientras tanto seguiremos de cerca las novedades de esta popular serie de anime para traerte lo más reciente.

