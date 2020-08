Kimetsu no Yaiba ya tiene dos NUEVAS Figuarts ZERO de Bandai

Kimetsu no Yaiba obtiene dos NUEVAS Figuarts ZERO de Bandai

La exitosa serie de anime, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, no puede quedarse fuera de las noticias ya que han llegado más artículos coleccionables. Saliendo de la línea Tamashii Nations Figuarts ZERO, regresan dos de tus hermanos favoritos de Kimetsu no Yaiba.

Así es, Kamado Tanjiro y su hermanita demoníaca Mezuko Kamado están de regreso llenos de detalles. La figura de Kamado medirá 8 pulgadas de alto y se mostrará en una pose dinámica con efectos de fuego. Nezuko, por otro lado, medirá 4 pulgadas de alto y tendrá una cabeza intercambiable. Ambas Figuarts ZERO están muy bien diseñadas y serán una gran adición a cualquier colección de Kimetsu no Yaiba.

Kimetsu no Yaiba ha estado ganando mucha atención en el circuito de coleccionables últimamente. Desde figuras (grandes y pequeñas) hasta sus propios Tamagotchi, de hecho esta serie de anime está obteniendo más figuras coleccionables que la mayoría.

Kimetsu no Yaiba alcanza gran popularidad

El anime parece estar volviéndose más popular últimamente, lo cual es algo excelente y estas figuras serán bien recibidas por los fanáticos.

Las Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba FiguartsZERO Statues se lanzarán en febrero de 2021. La figura de Kamado Tanjiro (Hinokami Kagura) tendrá un precio de 84.99 dólares. Nezuko Kamado nos está volviendo locos y los coleccionistas podrán encontrarla por 63.99 dólares.

Kamado Nezuko de Kimetsu no Yaiba se une a Figuarts ZERO

"De la exitosa serie de anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la humana convertida en demonio Kamado Nezuko se une a Figuarts ZERO. Nezuko ha sido esculpida como si estuviera huyendo, como una niña encogida, capturando el flujo dinámico de su pose con un efecto, tiene detalles finos, desde su cabello suelto hasta sus diminutos pies. ¡El set también incluye una adorable expresión confusa!".

TE PUEDE INTERESAR: Kimetsu no Yaiba la película: Fecha de estreno, reparto, trama y trailer

Tanjiro Kamado de Kimetsu no Yaiba se une a Figuarts ZERO

"De la exitosa serie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, el personaje principal Tanjiro Kamado realiza su movimiento Dance of the Fire God, conocido como Hinokami Kagura, y se convierte en un coleccionable de FiguartsZERO. Para esta figura se aplicaron impresionantes efectos translúcidos para replicar la danza dinámica en 3D. y hasta el más mínimo detall para evocar un increíble flujo de movimiento".