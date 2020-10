Kimetsu no Yaiba muestra cómo las películas pueden recuperarse de COVID-19

Kimetsu no Yaiba ha sido el centro de atención de los fanáticos durante más de un año, pero su reciente debut teatral ha aumentado exponencialmente el número de espectadores. El fin de semana pasado, Japón vio el debut de la primera primera película de Tanjiro y sus amigos en un momento incierto.

Gran parte de la cadena mundial de entretenimiento se ha cerrado debido a la pandemia de COVID-19 y los cines se han visto muy afectados en países de todo el mundo. Ese no ha sido el caso en Japón, y su monumental lanzamiento de Demon Slayer en la pantalla grande lo demostró.

En un artículo de The New York Times, el aclamado periódico analiza la importancia global del debut de Kimetsu no Yaiba. Pero para los fanáticos, incluso se sorprenden al ver que el periódico habla sobre el anime en general. ¡Y vaya que es algo para celebrar!

Trailer de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train

El anime es una parte creciente de la cultura pop occidental, pero los intercambios no son de los que se habla de programas a menos que tengan la influencia de Dragon Ball. Sin embargo, no hay forma de que Hollywood pueda ignorar lo que estaba sucediendo en Japón con el lanzamiento de esta película.

La Verdad Noticias informó anteriormente que Mugen Train ha batido récords en la taquilla nacional en el extranjero. Ha recaudado el fin de semana de apertura más alto con más de $43 millones de dólares depositados en sus primeros tres días de estreni.

La película tiene el día de estreno con mayor recaudación de todos los tiempos, así como el día de la semana con mayor recaudación. Ninguna película se acerca a batir el récord establecido por Demon Slayer en la taquilla japonesa, y señala lo que vendrá para otros países con sectores de entretenimiento en colapso.

Foto: Ufotable

Como dice el New York Times, el éxito de esta serie Shonen sobrenatural se eleva por dos cosas. La película estaba destinada a ser un éxito desde el principio dada la enorme popularidad de su material original y el manga demostró ser uno de los más vendidos de todos los tiempos.

Sin embargo, en esta época de COVID-19, los espectadores de Kimetsu no Yaiba estaban dispuestos a regresar a los cines por dos razones: una versión controlada de la pandemia y una película que valía la pena ver. ¿Te gustaría ver este filme cuando esté disponible en tu país?