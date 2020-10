Kimetsu no Yaiba lanza una colorida línea de ropa interior ¡OMG!

Kimetsu no Yaiba es uno de los animes más populares que existen y su atractivo se ha vuelto global. La creadora Koyoharu Gotouge no tenía idea de lo popular que se volvería su serie cuando la pusieron en papel. ¡Su película ahora es la más taquillera de todo Japón!

Parece que nada puede derribar a Tanjiro Kamado en estos días, y si necesitas aún más protección del Demon Slayer Corps, puedes comprar ropa interior basada en el anime lo antes posible. La divertida nueva línea de ropa interior proviene de Bandai Bankore, y tenemos que admitir que no tienen precio.

La compañía ha lanzado una nueva línea de “boxers” inspirada en Kimetsu no Yaiba, y cada una de las piezas no tardará en agotarse. Para empezar, la nueva colección presenta estampados basados en Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu, Shinobu y Tomioka. Puedes consultar todos los patrones anteriores para ver cuál te gusta más:

Así luce la ropa interior de Demon Slayer

Foto: Bandai

Obviamente, el de Inosuke es el más reconocible dado que presenta un gran primer plano del carismático personaje. Pero bueno, ¿quién puede decir que el diseño no será el más popular de todo el grupo? Actualmente, estas piezas están disponibles para preordenar hasta el 15 de noviembre y se espera que se envíen en diciembre de 2020.

Los fanáticos en Japón pueden encontrar algunas en las tiendas, pero existe una gran posibilidad de que esta colección de Demon Slayer se agote incluso antes de que llegue a los estantes. Cada “boxer” costará alrededor de $36 USD ($826 MXN) antes de impuestos, y hay tallas disponibles para mujeres y hombres.

Si esta ropa interior no es lo que estás buscando, La Verdad Noticias te comparte que hay mucha más mercancía para Kimetsu no Yaiba por ahí. Tiendas como Hot Topic y Box Lunch llevan camisetas inspiradas en el anime. Y si estás buscando el anime en Blu-ray o DVD, los minoristas en línea como Amazon, Crunchyroll, Best Buy y más pueden ayudarte.