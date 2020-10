Kimetsu no Yaiba lanza un nuevo tráiler y póster para la película ¡Genial!

Kimetsu no Yaiba es la serie que sigue creciendo en éxito internacional. Ha pasado más de un año desde que terminó la primera temporada, pero el anime está de vuelta en los titulares gracias a su explosivo debut cinematográfico.

La primera película de Demon Slayer ha superado todas las expectativas de taquilla y lo está celebrando con un nuevo póster y tráiler. Para aquellos que necesitan un pequeño resumen, Tanjiro Kamado está de regreso y no necesita absolutamente ninguna presentación.

En los últimos dos años, la serie sobrenatural de Kimetsu no Yaiba se ha convertido en una de las más vendidas en todo el manga y el anime. El manga no solo le dio a One Piece una competencia ardua el año pasado, sino que su primera temporada tuvo una tendencia a nivel mundial de manera regular.

Nuevo póster de Kimetsu no Yaiba

Foto: Ufotable

Ahora, su película está haciendo lo mismo con un botín masivo que supera los $43 millones de dólares hasta ahora. Este tipo de éxito ha convertido a Demon Slayer en una leyenda por derecho propio. Es por eso que el equipo de la película eligió lanzar un nuevo póster y un nuevo tráiler para que los fanáticos de todo el mundo lo vean.

Este clip lleno de spoilers muestra una batalla que escondieron los avances anteriores, pero Rengoku ahora está reconociendo la pelea. Después de todo, el amado Flame Hashira que conocimos al final de la primera temporada de anime, se enfrenta al demonio Akaza en Kimetsu no Yaiba: Mugen Train.

La pareja tiene una feroz batalla entre ellos, que deja a Rengoku cegado de un ojo. Tanjiro también se muestra en el clip de arriba mientras pelea sus propias batallas. Al protagonista se le une Inosuke y Zenitsu, cada uno de los cuales está dando todo para proteger a los sobrevivientes.

Actualmente, la película de Kimetsu no Yaiba se proyecta en Japón con debuts internacionales en camino. Los fanáticos en los Estados Unidos pueden esperar ver la película en los cines a principios de 2021, ¡y no se sabe cómo afectará ese lanzamiento a la recaudación global de la película! La Verdad Noticias te mantendrá actualizado con todas las novedades.