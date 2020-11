Kimetsu no Yaiba está apunto de superar en ventas de manga a One Piece

Kimetsu no Yaiba es actualmente el rey del manga, al menos en el frente de ventas. El trabajo de Koyoharu Gotouge está batiendo un récord tras otro y ahora mismo, aunque pocos hablen de ello, no es absolutamente imposible que vaya más allá de ONE PIECE y sus 470 millones de copias vendidas, o al menos que se acerque mucho.

Por supuesto, a primera vista tal exclamación puede parecer una locura, pero aclaremos. Antes del lanzamiento del anime, Kimetsu no Yaiba tenía 5 millones de copias del manga en circulación, una cifra sólida, pero que en absoluto sugería una escalada similar.

Inmediatamente después de la emisión del anime, el trabajo comenzó a crecer, registrando 20 millones de copias vendidas en diciembre de 2019, 60 millones en mayo de 2020, 80 en junio y 100 en septiembre pasado.

También es bueno señalar que la editorial reveló, en marzo pasado, haber vendido (no impreso, vendido) alrededor de 30 millones de copias de Kimetsu no Yaiba solo en el primer trimestre de 2020.

¿Ya ha superado las ventas de One Piece?

Por el momento, los datos oficiales hablan de más de 100 millones de copias en circulación en septiembre y, de manera realista, llegará una nueva actualización a finales de mes. Estos son números gigantescos, pero ¿son suficientes para llegar a ONE PIECE?.

Si se detienen ahí, probablemente no lo harán. Oricon, sin embargo, ha confirmado que después del debut de Kimetsu no Yaiba: Infinity Train, las ventas del manga han experimentado un aumento adicional. va a ocupar todo el Top 22 mensual de la editorial.

One Piece lanzó su primer manga el 24 de diciembre de 1997

Todo esto significa que cada volumen de Kimetsu no Yaiba con la excepción del último (que saldrá en diciembre) ha vendido más que cualquier otro trabajo, y que el manga de Gotouge solo ha sido superado por sí mismo.

En realidad esta situación ya se había repetido varias veces en el pasado, pero en este caso Kimetsu no Yaiba vendió un total de 11.5 millones de copias en un mes, más que los otros 19 manga insignia japoneses combinados, incluyendo ONE PIECE (300,000 copias), Jujutsu Kaisen, The Promised Neverland, Kingdom y así sucesivamente.

Para que tengas una idea de la magnitud de esta figura, mangas como Kaguya-sama: Love is War, The Quintessential Quintuplets o Wotakoi han alcanzado recientemente este umbral, tras años de serialización.

Kimetsu no Yaiba domina Japón y el mundo

En este momento, fuentes japonesas informan que Kimetsu no Yaiba se ha convertido en algo más que una franquicia, y que las vallas publicitarias y las referencias al trabajo se encuentran prácticamente en todas partes.

Más allá del récord histórico registrado en los cines y las colosales ventas del manga, también parece que cada empresa que ha colaborado con Kimetsu no Yaiba está amplificando exponencialmente sus ingresos, sea cual sea el producto vendido.

Con la llegada de la película a Occidente y China, y posteriormente con la producción de una segunda temporada del anime, Kimetsu no Yaiba seguirá aumentando sus ventas, y muchos analistas dan ahora con certeza la ruptura del muro de los 200 millones.

Con apenas 23 volúmenes publicados frente a los 97 actuales de ONE PIECE, el manga ya ha hecho lo imposible, pero es probable que pueda hacer aún más. Sin embargo, para saber hasta dónde puede llegar el trabajo, tendremos que esperar unos años más.

