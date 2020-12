Kimetsu no Yaiba es un éxito pero los actores de voz tienen BAJOS salarios

El actor de voz detrás de Sakonji Urokodaki, Hochu Otsuka de 66 años de edad, aparecido en el programa de variedades Fuji TV Sono Neta, Neta ni Shite Ii desu ka? el 31 de diciembre y discutió el fenómeno global que es la franquicia Kimetsu no Yaiba.

Ahí, el maestro de Tanjiro Kamado habló de cuánto gana un actor de doblaje por estar en una obra popular. Otsuka explica que el pago a un actor de voz se fija incluso antes de que comience la grabación y que a cada actor de voz se le paga según su "rango" en la industria.

Kimetsu no Yaiba y los actores de voz

Este rango se determina en función de su experiencia, el trabajo que han realizado en el pasado, qué tan popular es el actor de voz y cuánto tiempo ha estado en la industria. Sin embargo, la popularidad no beneficia a los actores de voz incluso para obras gigantes como Kimetsu no Yaiba, cuya película es la más taquillera en Japón. El pago es fijo y las regalías no se pagan en la taquilla.

Sakonji Urokodaki, el maestro de Tanjiro Kamado

Según una escuela de actuación de voz en Japón, los pagos por un episodio de anime televisivo de 30 minutos oscilan entre 15.000 yenes (145,44 dólares estadounidenses) para los actores de voz de menor rango hasta un máximo de 45.000 yenes (436,16 dólares estadounidenses).

La actuación de voz en anime suele ser el trabajo menos pagado para los actores de voz en Japón, y el doblaje para películas de acción en vivo en el extranjero es el más alto con un mínimo de 50,000 yenes (US $ 484,75) por hora de metraje.

Sin embargo, Otsuka menciona que si un trabajo es popular como Demon Slayer, hay un "efecto dominó" donde los actores de voz serán reservados para más eventos y otras series, lo que ayuda a los actores de voz a subir en la clasificación también.

Otsuka comentó graciosamente: "Ojalá hubiera sabido desde el principio que esta sería la situación ..." Otsuka también es la voz japonesa de Jeff Goldblum y Donnie Yen, entre otros. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime de Kimetsu no Yaiba en Crunchyroll.

