Kimetsu no Yaiba es la película número 1 del 2020 en Taiwán

El distribuidor de animación taiwanés Muse Communication anunció el lunes que el anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha ganado alrededor de 12,6 millones de dólares en los 17 días desde su inauguración en Taiwán el 30 de octubre.

Al hacerlo, no solo se ha convertido en la película con mayores ganancias en Taiwán este año, sino también en la película animada con mayores ganancias de todos los tiempos en Taiwán.

Sólo otras dos películas han ganado más de 300 millones del nuevo dólar taiwanés en Taiwán este año: la península de Corea del Sur alrededor de 356 millones del nuevo dólar taiwanés y la película británica-estadounidense Tenet alrededor de 349 millones del nuevo dólar taiwanés.

Kimetsu no Yaiba, un éxito en Taiwán

Hasta Demon Slayer, mejor conocida como Kimetsu no Yaiba, la película animada con mayores ganancias en Taiwán de todos los tiempos fue Frozen 2 con aproximadamente 343 millones de TWD.

Además de su éxito de taquilla, la película de Kimetsu no Yaiba estimuló las ventas de artículos de personajes vinculados en tiendas emergentes e incluso eventos deportivos en tres ciudades de Taiwán.

Demon Slayer había ganado 9,53 millones de dólares después de 10 días en la taquilla taiwanesa. La película se estrenó en Taiwán el 30 de octubre y vendió 470 mil boletos para ganar 4.09 millones de dólares en tres días, para la apertura más alta para una película animada en Taiwán al superar a Frozen 2 y su nombre.

La película vendió un total de 17,505,285 boletos para una ganancia acumulada de 223 millones de dólares al domingo 15 de noviembre, después de 31 días en los cines de Japón.

La película fue la séptima película con mayores ganancias en todo el mundo en 2020, cuando los totales de taquilla de Japón se combinan con los de Taiwán. (Los totales de taquilla de la película solo en Japón la convirtieron en la octava película con mayores ganancias en todo el mundo este año desde el fin de semana anterior).

La película también fue la quinta película con mayores ganancias fuera de los Estados Unidos y la segunda película animada con mayores ganancias del año en todo el mundo.

La única película animada de 2020 que ha ganado más hasta ahora es la película china Legend of Deification con el equivalente a 240,577,111 de dólares, y Demon Slayer está muy por encima de la película animada número 3 de 2020 en todo el mundo, Pixar's Onward ( 141,494,520 de dólares).

Dependiendo de los totales de taquilla de este fin de semana pasado en China, Hong Kong y Taiwán, Demon Slayer está a punto de encabezar Legend of Deification como la película animada más taquillera en todo el mundo en 2020.

La semana pasada, la película se convirtió en la quinta película con mayores ganancias de todos los tiempos en Japón, superando los 20,3 mil millones de yenes brutos de Harry Potter y la piedra filosofal.

También se convirtió en la tercera película de anime con mayores ganancias de todos los tiempos en Japón, por debajo de Spirited Away de 2001 (30.800 millones de yenes) y Your name de 2016 con 25,03 mil millones de yenes.

La película se estrenó el 16 de octubre en el número 1 en su fin de semana de estreno y tuvo el fin de semana de estreno más alto a nivel mundial para el fin de semana del 16 al 18 de octubre.

Demon Slayer se ha vuelto uno de los animes más vistos del momento.

La película vendió 3.424.930 entradas y ganó 43,85 millones de dólares) en Japón en sus primeros tres días. La película vendió 910.507 boletos y ganó más de 12.03 millones de dólares solo en su día de estreno, lo que lo convierte en el día de estreno más alto entre semana en Japón.

La película vendió 1.270.234 entradas y ganó 16,14 millones de dólares en su segundo día. Vendió 1.239.752 boletos y ganó 5,67 millones de dólares en su tercer día. Los totales de sábado y domingo combinados son la apertura de fin de semana más alta de Japón.

Los miembros principales del personal del anime televisivo anterior regresaron para la película secuela.

TE RECOMENDAMOS LEER: Todo lo que tienes que saber de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer

TOHO y Aniplex se encargan de la distribución de la película en Japón. Funimation y Aniplex de América se proyectará la película en los cines de América del Norte a principios de 2021.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!