Kimetsu no Yaiba es el manga más vendido de 2020 ¡Genial!

La revelación de 2019 en el tema del manga resulta ser una confirmación también en 2020, ya que Kimetsu no Yaiba, el manga escrito y dibujado por Koyoharu Gotouge en Weekly Shonen Jump de 2016 a 2020, se decreta como el más vendido del año.

Según los últimos recuentos de Oricon, Demon Slayer es, por lo tanto, el manga más vendido de 2020. El rango de tiempo en el que se basó el control de gestión de la obra comenzó a partir del 18 de noviembre de 2019 para llegar al 22 de noviembre de 2020.

Ventas por serie de Kimetsu no Yaiba

Según las ventas por serie, Kimetsu no Yaiba obtiene un estimado de 82,345,447 en ingresos totales, dejando atrás el Reino de Yasuhisa Hara con 8,251,058 y One Piece de Eiichiro Oda con 7,709,667.

Foto: Ufotable

En cuarto y quinto lugar, respectivamente, encontramos a Haikyuu de Haruichi Furudate con ventas de 7,212,099 y Jujutsu Kaisen de Gege Akutami con ventas de 6,702,736; ambos títulos tienen exitosas adaptaciones de anime y el mundo de Tanjiro Kamado no es excepción gracias al trabajo de Ufotable.

Ventas por volumen de manga

Con respecto a las ventas en volúmenes, Demon Slayer lo limpia todo al ganar los primeros 22 lugares con los únicos 22, entre otras cosas, volúmenes disponibles. Ell volumen 23 se lanzará el 4 de diciembre de 2020 y La Verdad Noticias te comparte la portada a continuación:

Teniendo en cuenta todos los volúmenes, entre ediciones normales y especiales, en los últimos 12 meses el manga ha vendido tres millones de copias. En 1er lugar en el ranking se encuentra el volumen 18 con 4.393.137 ventas totales.

Otras series shonen que comparten logros similares son One Piece estando presente en los lugares 24 y 25 con los volúmenes 96 y 97. Al igual que Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama, que ganó el puesto 29 con un total de 1.021.684 copias vendidas con solo el número 30 del manga.

El crecimiento de Kimetsu no Yaiba

El efecto Demon Slayer está cada vez más de moda y no parece querer bajar de esa cima allí. Si el año pasado los fanáticos querían una batalla de unos pocos números de diferencia entre los Guardianes de la Noche y One Piece, este año el trabajo de Gotouge no conoció rivales y ganó en todos los ámbitos.

El crecimiento exponencial del manga comenzó de abril a septiembre de 2019, período en el que comenzó la serie de anime de estudio Ufotable. Un crecimiento que obligó a los lectores a comprar solo un volumen por persona debido a la falta de copias.

Kimetsu no Yaiba también tiene éxito en la pantalla grande, ya que su película Mugen Train ahora es la segunda más taquillera de la historia de Japón superando a Titanic de James Cameron. La pregunta ahora es: ¿Cuándo tendremos una segunda temporada de anime?

