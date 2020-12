Kimetsu no Yaiba encabeza la taquilla japonesa durante 3 meses seguidos ¡WOW!

Kimetsu no Yaiba sabe una o tres cosas sobre el éxito, pero nadie podría haber visto venir su bendición este año. En octubre, el mundo vio a Demon Slayer hacer su debut en los cines cuando se lanzó su primera película. Desde entonces, la película ha encabezado la lista como la más taquillera de la historia de Japón.

Además, resulta que la película de anime ha sido la primera en cines durante casi tres meses. La actualización proviene de Japón después de que su taquilla nacional actualizara su clasificación para el fin de semana de Navidad.

Fue allí donde los fanáticos aprendieron que Kimetsu no Yaiba - Mugen Train llegó al número uno por undécima semana consecutiva. La película ganó $8,7 millones de dólares durante las vacaciones, lo que eleva sus ingresos brutos en Japón a aproximadamente $318 millones.

Foto: Studio Ufotable

El éxito de Kimetsu no Yaiba en cines

Como puedes ver, Demon Slayer no ha soltado el primer puesto desde que debutó en octubre. La película está a unas dos semanas de llegar a una racha de tres meses, y Tanjiro Kamado está haciendo que todo esto suceda a pesar de la competencia.

Después de todo, el fin de semana pasado vio el debut de Pokémon Coco después de un retraso de verano, y la película de anime quedó en segundo lugar en medio de su estreno. ¡Así es! Demon Slayer venció a Pokémon incluso después de todas estas semanas, por lo que no se sabe qué detendrá este golpe desbocado. Con la película aún tan joven en su infancia, no se sabe cuánto dinero acumulará la franquicia de Koyoharu Gotouge.

La película ya es la más taquillera en Japón, ya que derribó a Spirited Away de ese pedestal esta semana. El único récord importante que la película puede apuntar es que se convierta en la película de anime más taquillera a nivel mundial.

Ese logro pertenece actualmente a Your Name, ya que la película de Makoto Shinkai sacó a Studio Ghibli del lugar hace un par de años. La Verdad Noticias te actualizará cualquier detalle de Kimetsu no Yaiba en el futuro y eso incluye una posible segunda temporada de anime para 2021.

