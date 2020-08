Kimetsu no Yaiba aplica la regla del TRÍO en su anime ¿Qué lo hace perfecto?

Un trío icónico, es una regla clásica del anime. Por lo general, tres personajes juntos siguen la fórmula de dos niños y una niña: el protagonista principal (generalmente un niño) es testarudo o tonto y el otro niño es más estoico o maduro; mientras que la niña es luchadora. Kimetsu no Yaiba conoce esta regla y la adaptó a su estilo.

Muchas series de anime siguen al menos algunos de los conceptos básicos de esta fórmula, pero encuentran un gran éxito cambiándola de maneras sutiles pero notables. Echemos un vistazo a cómo Koyoharu Kotoge, creadora de Demon Slayer, aplica perfectamente esta fórmula.

Demon Slayer: Tanjiro, Zenitsu e Inosuke

Kimetsu no Yaiba tiene un trío poco probable. El protagonista Tanjiro Kamado, es del tipo testarudo, Zenitsu Agatsuma se asusta fácilmente y luego tenemos a Inosuke Hashibira, que posee una personalidad arrogante y de mal genio. Si combinas a estos tres frente a la pantalla, notas que tienen pocas cosas en común, pero hay algo genial con este grupo.

Los tres personajes, además de ser parte del Demon Slayer Corps, tienen acciones individuales que no son sorprendentes en cuanto a cómo se han escrito sus personalidades. Sin embargo, debido a que son tan diferentes, el trío choca muy a menudo, las bromas entre ellos son realmente entretenidas y divertidas de ver en cada situación. ¡Todos unos amigos en plena adolescencia!

Por sí mismos, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke, son personajes interesantes, pero juntos forman un equipo poderoso e impredecible. Recordemos que cada uno tiene un pasado bien planteado en el manga y muy pronto conoceremos más de ellos en su adaptación al anime. Ya que la película Demon Slayer: Mugen Train, dará continuación a los acontecimientos de la serie por estudio Ufotable.

Los tríos más icónicos del anime

Algunos de los tríos más icónicos del anime protagonizan Naruto (Naruto, Sasuke y Sakura), My Hero Academia (Deku, Bakugo y Todoroki), Pokemon (Ash, Misty y Brock), Attack on Titan (Eren, Armin y Mikasa) y The Promised Neverland (Emma, Ray y Norman); cada uno hace que su franquicia destaque y Demon Slayer no olvida sumarse a esta regla.

Los tríos más icónicos del anime: Desde Naruto hasta Attack On Titan

Un buen trío de anime tiende a complementarse en casi todas las situaciones, sacando a relucir lo mejor (y a veces lo peor) del otro. Es la diversión que encuentran en sus diferencias lo que los hace notables y divertidos de ver. Individualmente son entretenidos, pero juntos crean algo épico que de otra manera no sería posible.