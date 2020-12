Kimetsu no Yaiba ahora tiene postales de Año Nuevo tan populares como el anime

Las postales de lotería de Año Nuevo emitidas por Japan Post Co. con diseños de personajes de un anime basado en la exitosa serie de manga Kimetsu no Yaiba han ganado popularidad, a pesar de la tendencia general de disminución en el uso de postales para las felicitaciones de Año Nuevo.

La cantidad de postales de Demon Slayer (con tus personajes favoritos) que se han vendido superó los 2 millones desde que llegaron a los estantes en noviembre, reescribiendo un récord para las postales de Año Nuevo con diseños de personajes del anime.

Por otro lado, el número emitido inicialmente de todas las postales del Año Nuevo de 2021 se redujo un 17,4 por ciento con respecto al año anterior a 1.941,98 millones, disminuyendo por décimo año consecutivo y alcanzando el nivel más bajo desde que comenzaron los registros en 2004.

Mira las postales de Kimetsu no Yaiba

Foto: Kimetsu no Yaiba - Koyoharu Gotouge

La disminución refleja el uso generalizado del correo electrónico y las redes sociales. Además, Japan Post señaló esperar que el uso de postales de Año Nuevo disminuya entre las empresas cuyo desempeño comercial se ha deteriorado debido a la pandemia de coronavirus.

A pesar de las consecuencias del COVID-19, la franquicia de Koyoharu Gotougue ayudó a reactivar la economía de los cines japoneses con su primera película de anime. Esta se titula Kimetsu no Yaiba: Mugen Train y adapta una parte muy importante del manga original.

Se espera que Mugen Train supere el récord en taquilla de Spirited Away antes de que finalice 2020. La Verdad Noticias informó anteriormente que varios directores de anime han dado a conocer su opinión respecto a esta serie de acción sobrenatural.

Desde Hayao Miyazaki de Studio Ghibli, Makoto Shinkai de Your Name y recientemente Momoru Oshii de Ghost in the Shell, cada uno dio su punto de vista respecto al enorme éxito que es Kimetsu no Yaiba en pleno 2020.

