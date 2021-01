Kimetsu no Yaiba ahora se transmite en Netflix y los fans lo celebran

La primera temporada de la adaptación de Kimetsu no Yaiba hizo su debut en 2019 y desde entonces no ha abandonado la conversación pública. La temporada 1 del anime fue un éxito tal que no solo impulsó el lanzamiento del manga original creado por Koyoharu Gotouge a un nuevo nivel de popularidad, sino que continúa dominando las listas de ventas todas las semanas.

Si bien muchos fanáticos siguieron con los lanzamientos de Simulcast junto con su estreno en Japón, ahora una audiencia completamente nueva podrá ver de qué se trata todo este alboroto. ¡Al fin! Demon Slayer ahora se transmite en Netflix, pero únicamente en los Estados Unidos.

Esto incluye la temporada de debut de 26 episodios de Kimetsu no Yaiba con sus pistas dobladas en japonés e inglés, con subtítulos en inglés. Sigue siendo una de las franquicias de acción más grandes de los últimos años, por lo que ahora muchos más fanáticos pueden disfrutar de un buen maratón en el gigante de streaming.

Kimetsu no Yaiba en Netflix

LETS GOOOOpic.twitter.com/rIWY7xebbx — inosuke’s larynx | twtphobic arc (@chairn0izes) January 22, 2021

Aunque la primera temporada tuvo un comienzo lento con muchos fanáticos, las cosas definitivamente cambiaron después del Episodio 19 del anime. Aprovechando la acumulación de los primeros 18 episodios, la serie fue catapultada a un nuevo reino de popularidad cuando a los fanáticos les encantaba ver cuánto había mejorado Tanjiro durante una de sus peleas más duras.

Pero ahí no se detiene el tren de popularidad. La franquicia de anime de Demon Slayer continúa actualmente con su largometraje Mugen Train. Esta película ha sido uno de los estrenos de películas de anime más populares de todos los tiempos en Japón y apunta a un estreno en cines en Norteamérica en un futuro próximo.

Muchos fans esperan que Demon Slayer debute pronto fuera de USA

Te recomendamos leer: Kimetsu no Yaiba recibe un perfecto homenaje por el manga de Deadpool

Continuando desde donde terminó la primera temporada, ahora los fanáticos que terminen el lote de episodios en Netflix también podrán saltar a la próxima película cuando se lance en los cines en algún momento de este año. La Verdad Noticias te compartirá todos los detalles cuando Kimetsu no Yaiba esté disponible en más países.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!