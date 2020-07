Kimetsu no Yaiba: Volumen 21 del MANGA vende 2 millones de copias en 3 días

Oricon reportó el viernes 10 de julio, que las ediciones regulares y limitadas de Kimetsu no Yaiba por Koyoharu Gotouge en el volumen 21 del manga, se clasificaron en los puestos número 1 y número 2 respectivamente. Esto fue dado a conocer en la gráfica de ventas entre el 29 de junio al 5 de julio.

Manga de Demon Slayer vende millones de copias

La edición regular, vendió 1,191,086 copias impresas físicas, mientras que la edición limitada vendió 850,091 copias; llegando a un total de 2,041,177 copias vendidas en solo tres días, pues el volumen se envió el 3 de julio. ¡Todo un récord gracias a los fans! ¿Su adaptación al anime conseguirá esta atención con su película?

Según Oricon, toda la franquicia de Koyoharu Gotouge ha vendido 71,618 millones de copias en Japón. Las ediciones regulares y limitadas del vigésimo volumen del manga también ocuparon los dos primeros lugares en el ranking de la semana del 11 al 17 de mayo.

Cada uno de los últimos tres volúmenes del manga ha vendido más de 1 millón de copias en su semana de debut. Además, Kimetsu no Yaiba: Kaze no Michishirube vendió 230,673 copias en su primera semana y pasó al primer puesto en el ranking general de libros semanal de Oricon.

Manga de Demon Slayer arrasa en popularidad

Esta es la tercera vez que Demon Slayer tiene un volumen de manga y una novela en el primer puesto; después de haberlo conseguido en marzo y mayo. Las novelas de “Tanjiro to Nezuko, Unmei no Hajimari-hen”, “Shiawase no Hana” y “Kataha no Cho” se clasificaron en el puesto número 6, 7 y 8 respectivamente; todo durante la misma semana.

A partir del lanzamiento del volumen 21 del manga (siendo el 3 de julio), ya se superan las 80 millones de copias en circulación . Eso incluye ventas digitales y una primera impresión de 3 millones de copias para el volumen 21. Shueisha reveló en noviembre del año pasado, que el manga de Kimetsu no Yaiba fue su segundo título más vendido en 2019; siendo sólo superada por One Piece de Eiichiro Oda.

El manga terminó el 18 de mayo y Ryōji Hirano lanzará un spin-off titulado “Kimetsu no Yaiba: Rengoku Gaiden” centrado en el personaje del Pilar Fuego “Kyōjurō Rengoku”; pero aún no se ha confirmado una fecha oficial para su lanzamiento. Además, Demon Slayer recibió una adaptación de anime por Ufotable.

Misma que contó con 26 episodios que se estrenaron en abril de 2019. Su película estrenará en cines japoneses el próximo 16 de octubre. Kimetsu no Yaiba también ha inspirado una obra de teatro y dos próximos videojuegos de teléfonos inteligentes y PlayStation 4.