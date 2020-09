Kimetsu no Yaiba: Un revelador cosplay le da vida a Daki nunca vista en el anime

Kimetsu no Yaiba aún no ha anunciado oficialmente una segunda temporada de anime, pero ahora un cosplay ha dado vida al villano favorito de los fanáticos, Daki, mucho antes de su debut en la televisión.

Aunque aún no se ha confirmado una secuela de Demon Slayer, el anime continuará con una nueva película que adapta el arco de Mugen Train de la serie original de manga por Koyoharu Gotougue.

Pero asumiendo que esta nueva película adaptará todos los eventos del arco, una segunda temporada del anime, saltará directamente a la siguiente serie de intensas batallas con nuevos enemigos más fuertes que la anterior.

Sobre Daki en Kimetsu no Yaiba

El siguiente arco principal de la serie, es el Distrito de Entretenimiento. Después de los eventos del arco del Mugen Train que veremos en el largometraje, Tanjiro y los demás se unirán a otro miembro los 9 Hashira, para emprender una nueva misión mortal e ir de incógnito en un entorno nuevo y peligroso.

Sin entrar demasiado en los spoilers y revelar lo que viene en el anime, pronto Tanjiro y los demás se enfrentarán a Daki. Ella es uno de los demonios enemigos favoritos de los fanáticos, así como una de las “Doce Lunas Demoníacas” que pelea junto a su hermano Gyutaro.

Daki aparecerá durante el arco del Distrito de Entretenimiento en Demon Slayer, y los fanáticos no tendrán que esperar hasta su debut en el anime para verla cobrar vida. Ya que gracias al artista “tendo_rei”, puedes verla en una impresionante y reveladora versión de cosplay:

Demon Slayer: Cosplay de Daki

No hay forma de que el anime no continúe después de la película Mugen Train. La franquicia de Kimetsu no Yaiba ha sido una de las más vendidas en los últimos años, después del lanzamiento de la primera temporada del anime y la segunda probablemente sólo tendrá un impacto aún mayor con enemigos como Daki en la historia.