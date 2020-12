Kimetsu no Yaiba: Tendrá una nueva apariencia para transmisión especial

El sitio web oficial para la adaptación al anime del manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge, Kimetsu no Yaiba, reveló una nueva imagen promocional para un próximo evento que se transmitirá durante el horario de máxima audiencia en Japón, titulado "Meeting/Butterfly House Special Edition".

La Verdad noticias te informa que la transmisión tendrá lugar en la emisora japonesa Fuji TV y constará de los episodios 22-26 de la serie, que incluirán algunos detalles adicionales y líneas de crédito actualizadas para celebrar el éxito de la película Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen.

El evento prime time también tiene como objetivo animar a todos aquellos que aún no han visto la película a ver los episodios que sirven como introducción directa al largometraje.

Además de la transmisión televisiva, también habrá un sorteo especial llamado "Colección de personajes de Kimetsu no Yaiba", donde los espectadores seleccionados al azar recibirán soportes acrílicos de los nueve Pilares de los Cazadores de Demonios y colecciones de figuras a escala 1/8.

La transmisión está programada para el domingo 20 de diciembre a las 6:59 pm, en Japón, con un breve aftershow que se transmitirá al cierre.

Sinopsis de Kimetsu no Yaiba

Hermana de Tanjiro en Kimetsu no Yaiba.

Tanjiro, un joven amable que se gana la vida vendiendo carbón, descubre que su familia ha sido asesinada por un demonio. Para empeorar las cosas, Nezuko, su hermana menor y única sobreviviente, también se convirtió en un demonio.

Abrumado por esta triste realidad, Tanjiro decide convertirse en un asesino de demonios para hacer humana a su hermana de nuevo y matar al demonio que mató a su familia. Una triste historia sobre dos hermanos, donde los destinos de los humanos y los demonios se entrelazan, comienza ahora.

Detalles del éxito de Kimetsu no Yaiba

El manga de Koyoharu Gotouge ya inspiró un anime de televisión que debutó en abril de 2019. Los miembros principales del equipo de la serie de anime regresan para la secuela. El Toho y Aniplex se trata de la distribución de la película.

Haruo Sotozaki(Tales of Zestiria the X, Tales of Symphonia the Animation) dirigió el anime en Ufotable (Fate/Zero, Kara no Kyoukai, Katsugeki: Touken Ranbu) también recibió crédito por los guiones.

Akira Matsushima (Maria Watches Over Us, Tales of Zestiria the X) fue el diseñador de personajes, con Miyuki Satou, Youko Kajiyama y Mika Kikuchi. sirviendo como diseñadores de personajes secundarios. Yuki Kajiura (Sword Art Online, Fate/Zero, Madoka Magica) y Gou Shiina (Tales of Zestiria the X, Juni Taisen: Zodiac War, God Eater) compusieron la canción. Hikaru Kondo produjo la serie.

El manga debutó en la revista Weekly Shonen Jump en febrero de 2016. La serie de manga está inspirando un nuevo juego para teléfonos inteligentes llamado Kimetsu no Yaiba: Keppuu Kengeki Royale, así como un juego de acción separado para PlayStation 4 titulado Kimetsu no Yaiba: Hinokami Keppuutan. Además, el manga inspiró dos novelas y una obra de teatro.

