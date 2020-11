Kimetsu no Yaiba: Shueisha DESMIENTE rumores sobre una película live action

No hace falta decir que Kimetsu no Yaiba está en la cima de su éxito en este momento. El anime está prosperando en la taquilla y aplastando cualquier récord que se interponga en su camino. A pesar de haber terminado este año, el manga todavía se está vendiendo en el extranjero y los fanáticos están desesperados por obtener más contenido.

Este éxito combinado demostró que hay mucho espacio para más Demon Slayer, pero los fanáticos no deberían apostar por una adaptación live action que suceda pronto. Recientemente, Otaku USA llegó al fondo de un rumor después de que los fans comenzaran a especular sobre una posible adaptación de acción en vivo.

La noticia comenzó de nuevo en Japón, cuando surgió una supuesta lista de actores principales. Pero cuando se le preguntó sobre un proyecto de este tipo, el equipo del manga Kimetsu no Yaiba fue menos que optimista y prácticamente señaló que esto no está sucediendo (al menos no por ahora). Las fotos de abajo son de una obra teatral:

Declaración de Shueisha sobre el live action

Otaku USA se acercó a la gente de Shonen Jump para ver si este rumor de acción en vivo tenía razón. Fue allí donde Shueisha dijo: "No podemos responder ninguna de esas preguntas". Esta falta de respuesta tiene a algunos fanáticos esperando que la adaptación pueda suceder todavía, pero otros no están convencidos.

El estado de Demon Slayer hace que cualquier anuncio sobre el proyecto sea difícil de mantener en secreto. Unos pocos fanáticos creen que una adaptación de acción en vivo ya se habría descubierto, pero hay quienes no están de acuerdo. Después de todo, Jump Festa está a solo unas semanas, y el evento podría dejar tal anuncio.

Foto: Ufotable - Kimetsu no Yaiba: Mugen Train

Por ahora, parece que los planes para una toma de live action sobre Kimetsu no Yaiba están sobre la mesa. Los rumores decían que se estaba mirando a Kanna Hashimoto para interpretar a Nezuko mientras que Tanjiro por Masaharu Fukuyama. Este tipo de casting es perfecto y en La Verdad Noticias te mantendremos informados sobre cualquier novedad relacionada.