Kimetsu no Yaiba: Sé como Tanjiro con esta divertida colección de espadas

Kimetsu no Yaiba, mejor conocido como Demon Slayer, se ha convertido fácilmente en una de las franquicias de anime y manga más populares desde que su serie de televisión debutó el año pasado. Los fanáticos ahora pueden tener la oportunidad de empuñar la espada del propio Tanjiro Kamado gracias a una réplica que reúne el poder del agua y el fuego.

Con la primera temporada terminando su carrera, los fanáticos esperan no solo el lanzamiento del primer largometraje de la franquicia con Demon Slayer: Infinity Train, sino también la confirmación por el estudio de animación Ufotable para traer de vuelta la serie en una segunda temporada y así continuar la historia de estos cazadores de demonios.

La espada recreada en la vida real, tiene una hoja de agua y una de fuego. Reproduce perfectamente los poderes de Tanjiro Kamado mientras utiliza las técnicas de respiración que aprendió durante su entrenamiento. En el anime esto en un esfuerzo para vengar a su familia asesinada y curar la influencia demoníaca de su hermana Nezuko.

Espada de Tanjiro en la vida real

Foto: Ufotable y Bandai Toys "Demon Slayer"

La réplica en la vida real, vendrá con alrededor de cincuenta voces, líneas del propio protagonista. Será lanzada a finales de este otoño 2020, por alrededor de $ 60 USD y definitivamente ayudará a varios fanáticos de Demon Slayer a recrear algunas de sus peleas favoritas; mismas que ayudaron a poner la franquicia en el mapa.

Actualmente, Kimetsu no Yaiba ha sido impulsada a alturas de popularidad que a menudo superan en ventas a la franquicia de One Piece. La espada “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba DX Nichirintō” fue creada por Bandai Toys y hace un trabajo fantástico al darle vida a los elementos de agua y fuego.

Escena de Demon Slayer

Estos son dos de loselementos que vemos en el anime, siendo ataques que han ayudado a Tanjiro gran cantidad de veces y uno de los más vistosos de la franquicia. Aunque tampoco debemos olvidar el estilo rayo de Zenitsu Agatsuma o la infinidad de nuevos elementos que están por llegar a la pantalla grande.