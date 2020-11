Kimetsu no Yaiba: SEXY cosplay de Nezuko Kamado (FOTO)

Kimetsu no Yaiba se encuentra en un gran momento pese a que la increíble serie de anime ya terminó.

Sin embargo, las ventas del primero ya rebasaron los 100 millones de copias vendidas, y todavía falta por salir su último volumen.

Respecto a la animación, el interés se ha mantenido vivo gracias a su primera película.

El último reporte reveló que este filme ya rebasó los $220 millones de dólares en la taquilla japonesa.

Kimetsu no Yaiba sigue siendo muy popular

Esta cinta ya se estrenó en Taiwán, donde se volvió un éxito rotundo, en La Verdad Noticias te hemos dado todos los detalles de sus éxitos.

Antes de que acabe el 2020 llegará a otros países asiáticos, y hasta el 2021 arribará a Occidente. En estos momentos está entre las 10 primeras películas más taquilleras de este año.

Claro, no hubo muchos estrenos debido al coronavirus (COVID-19), pero eso no es culpa del equipo a cargo. Es debido a eso que la serie ha mantenido su popularidad, y muchos esperan por más de ella.

Creadora cree que Kimetsu no Yaiba aún no está a la altura de Naruto y Bleach.

En especial una segunda temporada de la famosa serie de anime. Muchos creen que el comité detrás de Kimetsu no Yaiba podría anunciarse de un momento a otro. Todo debido a que sería algo tan seguro como ‘dinero sobre la mesa’.

El sueño de muchos aficionados a la obra de la mangaka Koyoharu Gotōge es que sea adaptada por completo. Eso sin duda sería ideal. Mientras tanto, su fama sigue creciendo, rebasando las fronteras de Japón.

Cosplay apegado a un fan art

Es por lo que los fan arts y cosplays de sus personajes son muy populares. Pues en esta ocasión les traemos una combinación de ambos.

Lo que sucede es que una cosplayer, Brenditzcosplay (@brenditzcosplay), hizo una interpretación del personaje de Nezuko Kamado, la hermana de Tanjirou.

Pero en lugar de apegarse al diseño creado por Gotōge, decidió recrear una creación de un artista aficionado, @siriuflong. Es por lo que lleva un traje de ‘conejita’.

Kimetsu no Yaiba es de las series de anime más famosas del momento

Desde luego, Nezuko no aparece así en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Al menos en lo que se refiere a fidelidad hacia el fan art, pues no está mal. La cosplayer lleva el mismo traje, las infaltables orejas, y hasta la zanahoria en la boca.

Solo que en lugar de estar acompañada de un conejo tiene a su lado un pingüino. Eso sí, no podía faltar el tallo de bambú. Digamos que es una interpretación para variar la rutina, y que se ve ciertamente interesante.

