Kimetsu no Yaiba: Ranking de los 10 MEJORES arcos del anime y manga

Aunque solo comenzó hace poco tiempo en comparación con la mayoría de las series de manga, Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotoge ya ha llegado a su fin. Muy rápido, cuatro años después de su comienzo, logró contar una historia completa sobre Tanjiro y su búsqueda para salvar a su hermana convertida en demonio.

Con eso en mente, aquí hay un vistazo a todos los 10 mejores arcos de Demon Slayer. Obviamente, esto estará bastante lleno de spoilers, por lo que aquellos que no hayan leído todo el manga y sólo han visto el anime, deben tener cuidado con los siguientes datos.

10 - Demon Slayer: Arco de Asakura

De todos los "mejores" arcos de la serie, este es fácilmente el más débil. Se centra en que Tanjiro se encuentra con Muzan Kibutsuji por primera vez, lo molesta y envía a un par de demonios tras él.

Esta es la primera prueba verdadera del poder de Tanjiro, y lo lleva a pasar; aunque no sin la ayuda de su hermana pequeña Nezuko. Simplemente, este momento de la historia nos presenta lo que a futuro será algo más aterrador.

9 - Arco de la Casa del Tambor

Este fue un arco en el que Ufotable realmente tenía que hacer todo lo posible. La mansión en este arco con su demonio que podría alterar el espacio a su alrededor, creó algunas de las escenas de lucha más fuertes de la serie.

Aquí también fue donde pudimos conocer a los otros personajes con los que Tanjiro terminaría trabajando, incluidos Zenitsu e Inosuke. Hay algunos momentos intensos aquí, pero también es muy corto y no tiene muchos momentos geniales para el Inosuke recién presentado.

8 - Arco de Selección Final

El primer arco de Kimetsu no Yaiba, esto es lo que puso a Tanjiro en el camino de un asesino de demonios. Aunque este no es el mejor arco de la serie de ninguna manera, atrapa al espectador arrojándolo al mundo del protagonista.

Nezuko vs Giyu

Lo vemos perder todo lo que le importa y luego conocemos a alguien que es capaz de entrenarlo para obtener la venganza que busca. El entrenamiento de Tanjiro se convierte en una impresionante batalla de jefes que pone a prueba todo lo que aprendió y lo prepara para lo que sigue.

7 - Arco del Distrito de Entretenimiento

Si derrotar a las lunas inferiores era difícil, derrotar a cualquiera de las lunas superiores exigía un nivel casi imposible de fuerza y voluntad de trabajar juntos. Tanjiro, Inosuke y Zenitsu son empujados a una misión por su superior Uzui, y terminan trabajando para ayudarlo a recuperar a sus esposas.

Tanjiro, Técnica de Respiración del Agua

Los tres encuentran su camino hacia un burdel, lo que crea algunas escenas bastante divertidas antes de que todos aprendan sobre la historia de Yoshiwara. Al final, el grupo logra lograr algo que no se ha hecho en más de cien años, lo que marca la primera oportunidad real de progreso en su misión.

6 - Arco de Cuenta Atrás

La última pelea entre todo el Demon Slayer Coprs y Muzan fue interesante, pero también se sintió apresurada. Sin embargo, hubo algunas partes increíbles, ya que Muzan realmente se siente así como imposible para derrotar al villano que simplemente podría abrirse camino a través de cada amenaza en su camino.

Foto: Viz Media

Incluso muy limitado de su poder habitual, fue capaz de dar al Demon Slayer Corps más lucha de lo que nadie hubiera creído posible. Algo que muchos fans disfrutarán de ver en una adaptación de anime. ¿Quizás en la temporada 2?

5 - Arco de Entrenamiento de Espadas

A raíz del arco de Yoshiwara, Tanjiro necesita desesperadamente una nueva espada. Con el herrero de Tanjiro frustrado por la ruptura de su creación, el joven Kamado se ve obligado a ir a la aldea donde se fabrican todas las espadas.

Esto resulta a su favor, ya que Muzan no solo ha localizado el área, sino que envió varias lunas superiores para eliminarla. Este es uno de los arcos más intensos de la serie, y la única razón por la que no tiene una clasificación más alta es que aún no ha sido animado.

4 - Arco de la Montaña Nagatumo

Ufotable realmente guardó lo mejor para el final en el caso de este arco. El último arco importante que obtuvimos en forma animada, Natagumo Mountain, fue bastante increíble de arriba a abajo. Salpica en algunos momentos aterradores cuando vemos la primera verdadera Luna Inferior de la serie.

Cada protagonista se esfuerza al límite para intentar ganar, e incluso así apenas sobreviven. Los personajes principales son rescatados por los miembros más importantes del Demon Slayer Coprs, presentándonos a la organización en general por primera vez en la serie.

3 - Arco de Entrenamiento Hashira

Este arco es un arco de tiempo de inactividad, pero eso no significa que sea menos agradable de ver. Después de naufragar por múltiples arcos, los héroes finalmente tienen la oportunidad de intentar averiguar qué hacer a continuación.

Pero lo que también les ayuda, es que empiezan a pasar tiempo juntos, entrenándose para aprender nuevas técnicas y convertirse en mejores luchadores, algo que les ayuda en el futuro de Demon Slayer.

2 - Arco del Mugen Train

Hay una razón por la que esto fue elegido para convertirse en una película. Mugen Train ve a los personajes principales asumir una nueva misión trabajando con Flame Hashira, un miembro excepcionalmente talentoso del Cuerpo llamado Rengoku.

Este arco tiene toda la tensión del arco de la Montaña Natagumo, excepto que no hay otro grupo que pueda salvarlos. Luchan contra la última de las Lunas Inferiores, y es solo la pureza excepcional de Tanjiro lo que salva el día.

1 - Arco del Castillo Infinito

El penúltimo arco del manga es increíble. Aunque a veces puede parecer que está sucediendo demasiado rápido, todavía funciona narrativamente. El Demon Slayer Corps hace su movimiento sobre Muzan, atacándolo con literalmente todo lo que tienen mientras intentan eliminar los restos de las Lunas superiores.

Arco del Castillo Infinito

Te puede interesar: Kimetsu no Yaiba: Conoce los 5 demonios más FUERTES del anime

Ambos lados sufren pérdidas bastante increíbles y, al final de las cosas, es obvio que no hay ningún lugar adonde ir más que a la final. Esta tiene algunas de las mejores peleas de Kimetsu no Yaiba y, con suerte, obtendremos una buena adaptación de todo lo antes posible.