Kimetsu no Yaiba: ¿Qué debo saber sobre la película Mugen Train?

Siempre es muy emocionante cuando una serie de televisión popular puede convertirse en un largometraje que cuenta una historia aún mayor. Estas películas son a menudo hermosas odas a lo que hace que la serie original sea tan importante en primer lugar. Kimetsu no Yaiba es uno de los mayores éxitos del anime de los últimos años.

Demon Slayer cuenta una historia bastante tradicional sobre un niño, Tanjiro Kamado, que sufre una tragedia solo para canalizarla en su viaje para convertirse en un aclamado Asesino de Demonios. Pero esta serie está llena de secuencias de acción increíbles, personajes adorables y una animación notable.

La primera temporada de Kimetsu no Yaiba cuenta una historia fuerte, pero en muchos sentidos parece que la aventura de Tanjiro apenas está comenzando. Los episodios terminan en una especie de suspenso que pone una locomotora intimidante, y posiblemente demoníaca, al frente y al centro.

Mugen Train ha batido todos los récords de taquilla en Japón y se ha convertido en la película más taquillera de todos los tiempos allí. En lo que ha sido un año muy difícil para la taquilla, el filme de anime ha sido uno de los pocos títulos que ha experimentado un éxito desenfrenado.

Ahora que Demon Slayer está en Netflix (Estados Unidos), HBO Max y más sitios de streaming como Crunchyroll o Funimation, ha habido más discusiones en torno al largometraje que lo acompaña y la fecha en la que un público fuera de Japón podrá verlo.

¿Cuándo se lanzará Mugen Train?

La película Mugen Train de Demon Slayer se estrenó en octubre de 2020 en Japón y todavía se está proyectando en varios cines debido al éxito sin precedentes que ha tenido la película. La serie ya era popular en América del Norte y Europa, por lo que la película que se abrió camino fuera de Japón fue inevitable.

Enmu vs Tanjiro - Mugen Train (Ufotable)

Desafortunadamente, no se ha establecido una fecha de lanzamiento firme para el lanzamiento en América del Norte más que una ventana relativamente vaga de "principios de 2021". Esta ventana se vuelve más pequeña a medida que se acerca marzo. Funimation está ansioso por un lanzamiento teatral que pueda aprovechar al máximo la creciente audiencia del anime.

Un lanzamiento digital para Mugen Train quizás sea posible por Funimation en este momento, pero preferirían darle a esta película el tratamiento de prestigio que se merece en un cine. Independientemente de si este plan de lanzamiento en cines es factible o no, Mugen Train aún se lanzará en 2021, idealmente antes de que termine la mitad de año.

¿De qué trata la película Mugen Train?

El largometraje de Kimetsu no Yaiba está completamente ambientado a bordo de un tren que está lleno de actividad demoníaca. Lo que significa que tiene una narrativa bastante enfocada con una cantidad selecta de personajes.

Tanjiro sube al tren junto con Nezuko, Zenitsu e Inosuke, por lo que todo su equipo está presente, pero ninguno de los amigos más recientes que ha hecho en la Mansión Mariposa aparece. La Verdad Noticias te recuerda que estos últimos personajes debutaron al final de la primera temporada de anime.

Tanjiro y compañía están decididos a ponerse en contacto con Kyojuro Rengoku, el poderoso Flame Hashira, por lo que también es un personaje vital en este viaje y comparte protagonismo junto a Tanjiro. Enmu de las Doce Lunas Demoníacas es el último jugador importante en el tren, pero entre este puñado de personajes hay un montón de caos.

Akaza vs Rengoku - Mugen Train (Ufotable)

Nezuko y Zenitsu podrán tener menos tareas que hacer, pero no por ello pasan desapercibidos en la película. Sin embargo, puedes esperar una intensa batalla entre Tanjiro e Inosuke vs Enmu y Rengoku vs Akaza (villano principal). Recuerda que Kimetsu no Yaiba confirmó una segunda temporada de anime para algún momento de 2021.

