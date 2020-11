Kimetsu no Yaiba: Primer ministro de Japón dice una frase del anime ¡OMG!

Kimetsu no Yaiba es cada vez más difícil de ignorar. Los fanáticos del anime y el manga se ven inundados por la exitosa serie con regularidad, mientras que el debut de la película de Tanjiro ha llevado la franquicia a las masas por todo el mundo.

Con millones de fanáticos a su lado, Demon Slayer se ha convertido en un tema familiar en muchos lugares, e incluso se ha apoyado del primer ministro de Japón. Después de todo, el político citó el anime en una reunión reciente del comité, y Yoshihide Suga se está volviendo viral por el momento.

Primer ministro japonés y Kimetsu no Yaiba

La situación era simple, ya que comenzó durante una reunión reciente que involucró a Suga. El político, que recientemente asumió el cargo de primer ministro tras la salida de Abe Shinzo, asistió a una reunión del comité de presupuesto esta semana.

Foto: Ufotable - Tanjiro Kamado

Fue allí donde los informes dicen que Suga habló con Kenji Eda, miembro del Partido Democrático Constitucional de Japón. Los dos solían trabajar juntos, y Eda dijo que se siente extraño ser un oponente político de Suga dadas sus diferentes posturas.

La Verdad Noticias te informa que los ex compañeros de trabajo todavía parecen estar en buenos términos, y Suga respondió a los pensamientos de Eda con cuidado. Es por eso que decidió hacer referencia a un término muy conocido de Kimetsu no Yaiba; pues el primer ministro dijo lo siguiente:

“Ya que estoy tratando con usted, Sr. Eda, usaré 'respiración de concentración total' para dar mi respuesta”

El clip de Suga se ha vuelto viral gracias a la popularidad de Kimetsu no Yaiba. Incluso el secretario jefe del gabinete comentó sobre el momento, diciendo: “Sé que esta 'respiración de concentración total' es un método de respiración utilizado en Demon Slayer, pero no sé si el propio Primer Ministro ha leído el manga”.

No es una sorpresa que Suga esté al tanto de la serie shonen sobrenatural. Kimetsu no Yaiba es una de las más grandes franquicias de Japón en este momento, y su película revivió por sí sola la taquilla del país. La medida ha generado más de $150 millones de dólares en menos de veinte días, por lo que no hace falta decir que Tanjiro Kamado es algo importante.