Kimetsu no Yaiba OCTAVO manga en llegar a 100 millones de copias en circulación

Comic Natalie informó hoy que la serie de manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba continúa haciendo historia en el manga al conseguir llegar hasta las 100 millones de copias de la serie lanzadas (que incluye la versión digital) cuando llega el volumen 22 el 2 de octubre.

Tan solo en 2020 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha vendido 80 millones de copias, lo que la convertiría en una de las series de manga más vendidas de la historia. Por lo general, One Piece ocupa el primer lugar cada año de copias vendidas, con 10,134,232 copias vendidas el año pasado, pero Demon Slayer lo cambió en 2019 al ocupar el primer lugar con 12,057,628 copias vendidas.

Con este númerocel manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba será el octavo título de manga de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en alcanzar los 100 millones de copias en circulación (no ventas).

Kochikame, Dragon Ball, JoJo's Bizarre Adventure, Slam Dunk, One Piece, Naruto y Bleach son los mangas que superaron las 100 millones de copias.

Mangas que superan las 100 millones de copias

Hay que destacar que Kimetsu no Yaiba tenía 40 millones en circulación después del volumen 19 en febrero, 60 millones después del volumen 20 en mayo y 80 millones después del volumen 21 en julio.

Ryōji Hirano lanzará un manga derivado corto titulado Kimetsu no Yaiba: Rengoku Gaiden centrado en el personaje de Flame Hashira Kyōjurō Rengoku. Los espectadores en Japón que vean la película Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train (Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen) recibirán un volumen de manga "Rengoku Volume 0", y el próximo número de Weekly Shonen Jump también llevan el manga one-shot de 19 páginas de Gotouge.

Amazon hizo una vista previa de la portada de la edición 42 de este año de la revista Young Jump de Shueisha la semana pasada, que reveló el hito de los 100 millones de copias, pero luego eliminó esa parte de la imagen. El problema también se envió el jueves.

Se reportó que el manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotouge, "Kimetsu no Yaiba", ha superado 100 millones de copias en circulación. El conteo incluye tanto copias físicas como digitales de los 21 volúmenes recopilatorios publicados hasta la fecha.

A partir del volumen 21 del manga Kimetsu no Yaiba (que se envió el 3 de julio), toda la franquicia ha vendido 71,618 millones de copias en Japón, con 80 millones de copias en circulación. Eso incluye copias digitales y una primera impresión de 3 millones de copias para el volumen 21.

El volumen 21 ocupó el puesto # 1 y # 2, respectivamente, en la lista de manga de Oricon para la semana del 29 de junio al 5 de julio. La edición regular vendió 1.191.086 copias impresas físicas, mientras que la edición limitada vendió 850.091 copias impresas físicas, para un total de 2.041.177 copias vendidas en tres días.

Shueisha reveló en noviembre pasado que el manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba fue el segundo manga más vendido de la compañía en 2019, solo superado por el manga One Piece de Eiichiro Oda.