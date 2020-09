Kimetsu no Yaiba, Naruto y más ANIME que ha hecho llorar a los fanáticos

Si eres fanático del género shonen, un estilo de narrativa motivacional, con muchas escenas de acción y sacrificios de personajes memorables; este artículo es para tí. Lo cierto es que este género de anime está presente en Kimetsu no Yaiba, Naruto, Hunter x Hunter y muchos títulos más.

Entonces, si te decimos que conocemos a cinco personajes que lo han dado todo por sus seres queridos (o sucesores), te podrás imaginar a la hermosa Kamado Nezuko de Demon Slayer en este top de personajes; junto con un montón de lágrimas derramadas por los fanáticos que pensaron perderlos para siempre.

ADVERTENCIA: A partir de este momento diremos spoilers de ciertos personajes de anime; si aún no los conoces, te recomendamos que procedas a leer con precaución. Pero si ya eres un “maester” o fanático veterano, bienvenido, que aquí recordamos los 5 sacrificios de personajes más trágicos.

5 - Jiraiya de Naruto

Foto: Pierrot

Jiraiya no se acercó a Pain con el pretexto de que ganaría. Aunque era un resultado deseable, buscaba cualquier cosa que inclinara la balanza a favor de Konoha. Al final, lo encontró a través de una cuidadosa observación y una minuciosa pelea; ya que él se dio cuenta de la presencia de Nagato.

El mensaje que envió Jiraiya fue grabado en la parte posterior de una rana, que envió directamente a Konoha. Aunque inicialmente estaba encriptado, se traduce como: “El real no está entre ellos”. Naruto usaría esta información contra Pain y salvaría a su aldea en el proceso.

4 - All For One de My Hero Academia

Foto: BONES

Intuitivamente, uno podría atribuir los eventos del Incidente de Kamino como una hazaña del sacrificio de All Might, aunque este no es el caso. Los poderes de Toshinori ya estaban desaparecieron; desatarlos sobre All For One era la forma más conveniente en que podía haber gastado lo que le quedaba. ¡Y los fanáticos lloraron mucho por esto!

Por el contrario, All For One podría haber elegido esperar hasta que el poder de All Might se hubiera marchitado por completo antes de revelarse. Sin embargo, Shigaraki y la Liga todavía lo necesitaban. Por lo tanto, eligió emerger de las sombras para salvar a su alumno, incluso si eso le quirara su libertad y dignidad.

3 - Netero de Hunter x Hunter

Foto: Nippon Animation

Si bien Meruem le dijo a Isaac Netero que ya no tenía planes de conquistar el mundo, el maestro cazador (comprensiblemente) no le creyó. Incitándolo a pelear con la promesa de decirle su nombre, se produjo una batalla legendaria, una pelea que Netero esperaba perder.

Lo que el Rey no sabía, era que Isaac había colocado una bomba en su interior. La proximidad que tuvo con el cazador fue lo único capaz de derribarlo para siempre de Hunter x Huinter, e incluso entonces, Meruem logró sobrevivir por un corto tiempo después.

2 - Chiyo de Naruto Shippuden

Foto: Pierrot "Gaara regresa a la vida"

Cuando Akatsuki capturó a Gaara y lo desvió de ser un Jinchuriki, el pelirojo murió como consecuencia. No había nada que ni siquiera las técnicas de curación combinadas que Sakura o Tsunade pudieran haber hecho para curarlo; nada, salvo pagando el costo final.

Gastando la fuerza vital que le quedaba, Granny Chiyo intercambió su mortalidad por la de Gaara, devolviendo al Kazekage de la Arena a la vida. Más tarde, este gran amigo de Naruto sería el líder de las Fuerzas Aliadas Shinobi.

1 - Nezuko de Kimetsu no Yaiba

Foto: Ufotable

Cuando Kamado Tanjiro luchó contra Rui en su bosque maldito, parecía no tener oportunidad contra este demonio. Las redes de Rui eran más fuertes que el acero, cortando hojas y huesos por igual en el anime de Ufotable.

Tanjiro casi descubrió esto de primera mano, antes de que Nezuko se interpusiera en el camino de la red, recibiendo todo el daño por su hermano. Este fue uno de los sacrificios más comentados en redes sociales y una de las escenas de Kimetsu no Yaiba favoritas de los fanáticos.