Kimetsu no Yaiba: Mugen Train supera los 30 millones de dólares en taquilla

Kimetsu no Yaiba ha estado enamorando a los fanáticos sobre su gran debut cinematográfico durante meses, y ha llegado el momento de que el público vea la película. La exitosa serie debutó su primer filme el pasado fin de semana en Japón, consiguiendo un éxito abrumador.

La función de anime ha disfrutado de exhibiciones con entradas agotadas en su primer fin de semana, y Demon Slayer tiene las ganancias de taquilla para demostrarlo. Recientemente, un informe de Deadline desglosó el fin de semana de apertura de la película, y fue allí donde los fanáticos aprendieron cuán popular es la película.

Kimetsu no Yaiba: Mugen Train ha ganado más de $30 millones de dólares desde su debut el viernes 16 de octubre. Deadline dice que el total podría ser aún mayor para cuando Japón publique sus cifras oficiales de taquilla este martes. ¡Omg!

Foto: Ufotable

Más sobre la película de Demon Slayer

Como puedes imaginar, $30 millones es una cifra impresionante para cualquier película de anime. Japón tiene una gran población que va al cine, pero es más pequeña que las potencias como China y Estados Unidos. En el pasado, la taquilla de este país batió récords con las películas de Makoto Shinkai "Your Name" y "Weathering With You".

Las dos películas ganaron $12,5 millones y $15,2 millones durante sus primeros fines de semana, respectivamente. Y con un impulso de Demon Slayer, ese récord de taquilla se ha elevado a $30 millones. También se ha posicionado con una de las mejores aperturas del mundo.

Docenas de películas se han pospuesto hasta 2021 debido a la pandemia en curso, pero Japón ha podido reabrir sus salas gracias a su gestión de COVID-19. El debut de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train es una de las aperturas más altas desde que la pandemia cerró los cines en abril y todos los fans esperan una segunda temporada.