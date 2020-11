Kimetsu no Yaiba: Mugen Train supera los 10 millones de boletos vendidos

Kimetsu no Yaiba ha estado en la cima de la taquilla durante semanas, y parece que la película no está permitiendo que su impulso disminuya ni un poco. La película de anime debutó a principios de octubre con críticas entusiastas y un gran éxito de taquilla que rompió récords.

Ahora, hay nuevos informes sobre la película, y resulta que Demon Slayer: Mugen Train está ganando mucho dinero después de vender la enorme suma de 10 millones de boletos. Si, usted leyó eso correctamente en La Verdad Noticias.

A pesar de la pandemia, Japón ha vendido un total de 10 millones de entradas para el largometraje de Kimetsu no Yaiba. Esto significa que la industria del cine está de vuelta en acción para la nación, y muestra al resto del mundo cómo los cines pueden recuperarse después de las medidas para mitigar la promesa del espectáculo de COVID-19.

Kimetsu no Yaiba arrasa en cines japoneses

En cuanto a los ingresos brutos más recientes de la película, los números aún provienen de Japón. Deadline informa que Demon Slayer recaudó un total de $37 millones este fin de semana, lo que saca a la mayoría de las otras películas del agua.

El filme de Ufotable ahora ha ganado más de $175 millones de dólares, y solo puede subir desde aquí. La serie de Tanjiro Kamado y los demás no está jugando cuando se trata de la venta de entradas, y el total bruto de la película se muestra tanto.

Foto: Ufotable - Demon Slayer: Mugen Train

Ya está dando grandes pasos para convertirse en la película de anime más taquillera de todos los tiempos. Ese honor lo tiene actualmente Your Name de Makoto Shinkai con Spirited Away en un segundo cercano. Pero a medida que los cines comienzan a abrirse, Demon Slayer podría enfrentarse a los dos gigantes por el primer puesto.

Después de todo, los informes confirmaron la esperanza de que la película llegue a los cines de Estados Unidos y el extranjero a principios de 2021, pero solo el tiempo dirá si el público de Kimetsu no Yaiba fuera de Japón está listo para regresar a los cines tan pronto.