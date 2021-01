Kimetsu no Yaiba: Mugen Train registra más de 351 millones de dólares

La última película de Gintama no fue rival del nuevo gigante de anime que es Kimetsu no Yaiba: Mugen Train. La película de Tanjiro producida por Ufotable, una vez más dominó la taquilla japonesa y mantuvo vigente el puesto número uno.

La película de Demon Slayer llega a su día 101 en los cines y, hasta ahora, el galardonado filme ha recaudado más de 36,50 mil millones de yenes (351,6 millones de dólares) en la taquilla japonesa gracias a las 26,67 millones de entradas vendidas.

Durante el último fin de semana, la película de Kimetsu no Yaiba volvió a tomar el primer lugar frente a su competidor más cercano, Gintama: THE FINAL, recaudando alrededor de 400 millones de yenes (US $3,85 millones) durante la última semana.

Foto: Ufotable

Kimetsu no Yaiba es el rey en cines

Las ventas de la película de anime se han desacelerado significativamente, desde que la declaración del estado de emergencia en Japón ha solicitado a los cines que limiten sus horas de funcionamiento, por lo que la última proyección del día debe terminarse antes de las 8 de la noche.

Esto no solo se ve afectado por Demon Slayer, las películas en todos los ámbitos en Japón están generando menos dinero en general. Es una preocupación importante, pero desde su estreno recibió mucho apoyo de los fanáticos y se espera que Mugen Train reciba el mismo apoyo fuera de Japón; claro, en algún momento de 2021.

La película basada en el manga de Koyoharu Gotouge se estrenó en los cines japoneses el 16 de octubre y tuvo el mejor fin de semana de estreno en la historia del cine japonés, convirtiéndose en la película más taquillera de la historia en los cines de su país natal.

El estudio Ufotable continúa adaptando la serie de manga,en un anime de televisión en 2019. La Verdad Noticias te recuerda que Crunchyroll tiene el programa de Kimetsu no Yaiba disponible y Netflix (algunos países) recientemente agregó la temporada 1 a su catálogo.

