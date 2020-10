Kimetsu no Yaiba: Mugen Train gana 100 millones en 10 días

Kimetsu no Yaiba ha estado arrasando de popularidad desde que salió a la luz su anime. La tan esperada serie lanzó el manga al éxito, mientras fanáticos de todo el mundo amaban descubrir cada nueva aventura de Tanjiro para salvar a su hermana Nezuko.

Ahora, Demon Slayer es una de las series más importantes de Japón, y su primera película ha batido récords con su segunda semana en la taquilla. ¿Y cómo puede ser eso así? Bueno, todo se reduce al dinero. El largometraje Mugen Train ya ha ganado más de $100 millones de dólares en solo diez días.

Eso es en la mitad del tiempo que necesitaba “El viaje de Chihiro” de Studio Ghibli para llegar al punto de referencia, y esta película no ha terminado de ganar dinero. Según Toho y Aniplex, Kimetsu no Yaiba ha ganado más de $102,052,000 USD y sigue subiendo.

El total ha convertido a esta película de Studio Ufotable en una de las empresas japonesas con mayor recaudación hasta la fecha, y todavía le quedan semanas para ganar dinero. Si miras el panorama general, verás que Demon Slayer ya ha superado las expectativas a gran escala.

¿Qué tan popular es Demon Slayer: Mugen Train?

Actualmente se ubica como la decimoquinta película de anime más taquillera de todos los tiempos. Ha superado títulos populares como One Piece: Stampede, Dragon Ball Z: Resurrection F y Akira. Sin embargo, tiene mucho camino por recorrer antes de llegar a la cima.

La cima aún le pertenece a Your Name con un total global de $358 millones. Spirited Away cae en segundo lugar con Howl's Moving Castle, Ponyo y Weathering With You completando los cinco primeros.

El próximo oponente de Kimetsu no Yaiba será Detective Conan: Zero the Enforcer, ya que la película de 2018 recaudó $108 millones en su carrera, pero los fanáticos confían en que Tanjiro acabará con la competencia con facilidad. La Verdad Noticias te seguirá informando sobre el tema.