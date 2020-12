Kimetsu no Yaiba: Mugen Train estrena nuevo tráiler lleno de SPOILERS (VIDEO)

Kimetsu no Yaiba debutó con un nuevo tráiler antes de su próximo lanzamiento especial en Japón. La película Mugen Train no se lanzará fuera de Asia hasta el próximo año, pero el filme ha tenido un éxito masivo en los dos meses desde su lanzamiento inicial en los cines.

Demon Slayer pronto ampliará aún más este lanzamiento con una proyección especial en 4DX para la película el 26 de diciembre (Estados Unidos), y para atraer a los fanáticos a que potencialmente la vean nuevamente (o por primera vez), la franquicia de manga y anime Shonen lanzó un nuevo tráiler que destaca por sus muchos spoilers.

Sobre el nuevo trailer de Mugen Train

Debido a que Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train ha estado en Japón durante algunas semanas, el último avance de la película no tiene reparos en mostrar la gran pelea final de la película que involucra al favorito de los fanáticos Hashira, Kyojuro Rengoku.

Puedes ver el nuevo avance compartido a través de la cuenta oficial de Twitter de la franquicia, pero ten en cuenta que hay algunos destellos del final del arco de Mugen Train aquí. La Verdad Noticias te invita a ver el nuevo video promocional con una pizca de sal.

Más de Kimetsu no Yaiba

No hay muchas razones para no mostrar parte de la batalla final de la película, ya que se presume que cualquiera que ya esté interesado en la película ya la ha visto en Japón. No es un salto demasiado grande teniendo en cuenta que desde que se estrenó la película de Tanjiro Kamado en octubre, ha estado rompiendo todo tipo de récords de taquilla e incluso llegando a aumentar las ganancias generales de TOHO en un grado inmenso.

Rengoku Kyojuro versión manga/anime

Es muy probable que la película de anime goce de un éxito aún mayor antes de que salga de Japón, y luego es probable que se vuelva mucho más explosiva a partir de ese momento. Los arcos a seguir son aún más intensos, por lo que es muy probable que los fanáticos estén atentos a la franquicia de Kimetsu no Yaiba en el futuro.

