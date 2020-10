Kimetsu no Yaiba: Mugen Train es una película PG-12 ¿Cuánto tiempo dura?

Kimetsu no Yaiba ha mantenido a los fanáticos enganchados por un tiempo, pero su paciencia pronto será recompensada. El anime está programado para hacer un gran regreso este mes en Japón con su primera película.

Ahora, algunos de los detalles de la clasificación de la película se han publicado, y los fanáticos están contentos de ver que el tiempo de ejecución de la película está tan bien. La actualización proviene del sitio web oficial japonés de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Mugen Train.

Duración de Demon Slayer: Mugen Train

El sitio web confirmó que la película durará una hora y 57 minutos. Este es un largometraje considerable para cualquier anime, y es particularmente impresionante viniendo de un estudio más pequeño como Ufotable. ¡Esa no fue la única noticia revelada!

Foto: Ufotable "Kimetsu no Taiba - Mugen Train"

Demon Slayer también les permite a los fanáticos saber cuál es la calificación de la película. En Japón, el largometraje está clasificado para audiencias de 12 años en adelante (PG-12). Parece probable que la MPAA califique esta película como PG-13 cuando llegue el momento, pero aún no hay información oficial al respecto.

Si eres mayor de 12 años tendrás la oportunidad de ver el filme de anime en cines y únicamente necesitas ser acompañado por un adulto. Es importante recordar que la temática de Demon Slayer es fantasía y acción (con varios combates sangrientos) y que es considerado el título más popular del 2019.

Después de todo, no hay información sólida sobre cuándo llegará la película de Kimetsu no Yaiba a Estados Unidos y el resto del mundo. El filme se estrenará en cines el 16 de octubre en Japón. Pero dada la pandemia en curso, no se sabe dónde o cuándo se lanzará en el extranjero.

Te recomendamos leer: Kimetsu no Yaiba: Ranking de los 10 MEJORES arcos del anime y manga

Películas como Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna pasaron directamente a VOD (Video on demand “streaming”) después de que su lanzamiento en cines fue cancelado debido a COVID-19. Pero a medida que series como Fate buscan llegar a los cines, Kimetsu no Yaiba podría intentar debutar en 2021.