Kimetsu no Yaiba: Mugen Train es la película más taquillera a nivel mundial

Kimetsu no Yaiba es un éxito en todos los aspectos, y lo demostró el fin de semana pasado cuando debutó su película. El tan esperado estreno vio a millones de personas entrar a los cines en Japón, ya que los fanáticos estaban ansiosos por ver a Tanjiro y Nezuko.

Ahora, gracias a un nuevo informe, los fans han aprendido que el primer largometraje de Demon Slayer ha superado todas las expectativas. Fue la película más taquillera a nivel mundial el fin de semana pasado y todo es gracias al entusiasmo de los fanáticos.

Según Box Office Mojo, el primer largometraje basado en el anime de Koyoharu Gotouge superó a su competencia con facilidad el fin de semana pasado. La película tuvo el total de taquilla más vendido durante el fin de semana del 16 al 18 de octubre.

Trailer de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train

El subcampeón My People, My Homeland ganó menos de $20 millones de dólares en la taquilla china. Y en los Estados Unidos, el título más taquillero a nivel nacional fue Honest Thief con menos de $4 millones de dólares. ¡El mundo del anime se hizo notar!

Su enorme apertura de $43.85 millones de dólares lo demuestra. Si bien el total no es la apertura más alta de 2020, es una de las más grandes desde que COVID-19 obligó a millones de cines a cerrar. Tanjiro, Rengoku, Inosuke y Zenitsu superaron a Tenant and New Mutants con su primer fin de semana y desde un inicio pusieron récords en cines.

Foto: Ufotable

Kimetsu no Yaiba - Mugen Train ahora tiene el día de apertura más taquillero en Japón, ya que recaudó $12.03 millones de dólares. A medida que las proyecciones del filme continúan agotándose, parece que Demon Slayer no tiene límite e incluso da esperanzas de una segunda temporada de anime en el futuro.