Kimetsu no Yaiba: Mugen Train es la 2da película más taquillera de Japón

Una película animada basada en la exitosa serie de manga Kimetsu no Yaiba, ha tardado 45 días en convertirse en la segunda película más taquillera de la historia en Japón; dijeron el lunes sus distribuidores Aniplex Inc. y Toho Co.

La película registró 27.510 millones de yenes (265 millones de dólares) al atraer una audiencia de más de 20 millones en todo Japón, superando a Titanic, la exitosa película estadounidense de 1997 sobre un romance a bordo del malogrado crucero del mismo nombre y que acumuló 26,2 mil millones de yenes.

Sobre la película de Kimetsu no Yaiba

Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train, dirigida por Haruo Sotozaki, es la secuela de una serie de televisión de anime transmitida en Japón el año pasado. Este largometraje animado ya fue el primero en ganar más de 10 mil millones de yenes en 10 días de apertura en Japón.

La película animada de 2001 del director Hayao Miyazaki "Sen to Chihiro no Kamikakushi" (El viaje de Chihiro) de Studio Ghibli, que recaudó 30.800 millones de yenes, sigue siendo por el momento la película más taquillera de Japón.

La historia de Demon Slayer ambientada en Japón hace unos 100 años, presenta a un adolescente luchando contra demonios devoradores de humanos después de que su familia es asesinada y su hermana menor Nezuko se convierte en un demonio.

Se basa en una serie de manga de Koyoharu Gotoge que se publicó entre 2016 y principios de este año. La serie ahora un éxito mundial, se ha traducido a 14 idiomas y está disponible en 33 países y regiones, según la editorial Shueisha Inc.

Foto: Shueisha

Más sobre Demon Slayer: Mugen Train

La película se centra en los esfuerzos del héroe Tanjiro Kamado para salvar la vida de los pasajeros a bordo del "Tren Mugen", que lleva el nombre de la palabra japonesa para infinito, en el que han desaparecido innumerables personas.

Sus versiones dobladas y subtituladas en inglés llegarán a los cines de América del Norte a principios de 2021, luego de un lanzamiento similar en Taiwán el 30 de octubre, según Aniplex. La Verdad Noticias te recuerda que puedes leer el manga de forma gratuita y legal en la plataforma de Manga Plus; mismo que ahora es el más vendido de 2020.

