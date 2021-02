Kimetsu no Yaiba: Mugen Train CAE al segundo lugar en taquilla de Japón

En su decimosexto fin de semana en los cines japoneses, Kimetsu no Yaiba: Mugen Train ha sido destronado una vez más, quedando en segundo lugar tanto en la venta de entradas como en las listas de ingresos de taquilla.

Gintama: THE FINAL solo venció a Demon Slayer en la venta de entradas, no en los ingresos cuando destronó a la película en su decimotercera semana. Sin embargo, Mugen Train ha continuado su viaje y durante la última semana se inauguró en Corea del Sur, dándole un sello más en su lanzamiento internacional.

En Japón, la película de Kimetsu no Yaiba superó los 36,80 mil millones de yenes (350,7 millones de dólares) en la taquilla japonesa gracias a más de 26,88 millones de entradas vendidas. La película de anime cayó al segundo lugar detrás de la película de comedia romántica Hanataba Mitaina Koi o Shita (Loved Like a Flower Bouquet), que se estrenó en Japón el 29 de enero.

¿Por qué cayó Demon Slayer?

Con el Día de San Valentín a la vuelta de la esquina, podría ser que Demon Slayer haya perdido su corona a la imagen florida, ¡pero el tiempo lo dirá! La Verdad Noticias te recuerda que el largometraje Mugen Train se estrenó en Corea del Sur el 27 de enero y fue la película principal en su día de estreno.

Sin embargo, en el primer fin de semana de Tanjiro Kamado, la película producida por Ufotable quedó en segundo lugar detrás de Pixar's Soul. Esto nos da una idea de lo que podría haber existido en el mundo si no estuviera en su estado actual. Demon Slayer ha recaudado hasta ahora 1,63 millones de dólares durante sus primeros cinco días en la nación asiática, gracias a las 170.419 entradas vendidas.

Foto: Ufotable - Demon Slayer

Te recomendamos leer: Kimetsu no Yaiba recibe un perfecto homenaje por el manga de Deadpool

Esto eleva el total de taquilla internacional de Kimetsu no Yaiba a más de US $385,51 millones y está muy cerca de superar la recaudación total de taquilla de Your Name en todo el mundo. Debido a las fluctuaciones monetarias a nivel mundial, pueden pasar algunas semanas más hasta que Demon Slayer llegue allí, ¡pero está muy cerca!

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!