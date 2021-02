Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen gana el “Premio a la popularidad en 2020”

La Asociación del Premio de Cine de la Academia de Japón por la excelencia en el cine reveló que la película Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen recibió el "Premio a la Popularidad" en la 44ª edición de los Japan Academy Film Awards.

Los resultados se revelaron en el programa de radio 99 All Night Nippon, y se contaron 133.546 votos para elegir tanto el proyecto cinematográfico como el actor o actriz más popular del año. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles.

Kimetsu no Yaiba en Japan Academy Film Awards

Cabe destacar que, por parte de los Japan Academy Film Awards (nombre en inglés), estos son los dos únicos premios que son elegidos por los fanáticos. En cuanto al segundo, Shun Oguri ganó el “Premio a la Popularidad” en la categoría de actor por la película The Voice of Sin.

Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen también está nominada en la categoría de “Película de animación del año” por los Japan Academy Film Awards, en conjunto con Violet Evergarden: The Movie, Poupelle of Chimney Town, Stand By Me Doraemon 2 y Josee, The Tiger and the Fish.

Tanto Yuki Kajiura como Gō Shiina fueron nominados al premio a la Mejor Música por su trabajo en la película de anime Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train. Ren Nagase también fue nominado a Mejor Actor Revelación por su papel de Sakamichi Onoda en la adaptación cinematográfica live action del manga Yowamushi Pedal.

El ilustrador y director Yoshikazu Yasuhiko (director de diseño de personajes y director de animación de Mobile Suit Gundam, creador y director de Mobile Suit Gundam: The Origin) recibirá el “Premio Especial” de la Asociación a su trayectoria, con el ilustrador Matsuo Ikehata y el asesor de efectos Kikuo Notomi.

Promocional de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train

La actriz Kazuko Yoshiyuki (Ponyo, When Marnie Was There) también recibirá el “Premio Especial” del Presidente por su trayectoria. La Asociación Nippon Academy-Sho, un grupo japonés comparable a la fama de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de los Premios de la Academia de los Estados Unidos, presenta los Premios de Cine de la Academia de Japón todos los años.

Todos los nominados reciben “Premios a la excelencia”, pero el premio máximo real en cada categoría se entregará en una ceremonia el 19 de marzo en el Grand Prince Hotel New Takanawa en Tokio. Luego, Nippon Broadcasting transmitirá un especial titulado All Night Nippon 0: Japan Academy Film Awards con entrevistas con los ganadores del Premio a la Popularidad el 28 de marzo.

Finalmente, la película de Kimetsu no Yaiba se estrenó en los cines japoneses el 16 de octubre, logrando la mayor recaudación en la taquilla mundial en su fin de semana de estreno. El filme de Tanjiro Kamado también superó la aclamada producción de Studio Ghibli, El Viaje de Chihiro, convirtiéndose en la película japonesa más taquillera de la historia mundial.

