Kimetsu no Yaiba: Mira cómo se forja la espada de Tanjiro en la vida real

Kimetsu no Yaiba está viviendo a lo grande en estos días gracias a su película de anime, y los fanáticos nunca han estado tan interesados en el Demon Slayer Corps. Por supuesto, tipos como Tanjiro todavía se clasifican como personajes principales de la serie, y muchos fanáticos se disfrazan de protagonistas para Halloween.

Ahora, una marca está llevando a Tanjiro aún más lejos al darle vida a su espada, y los fanáticos no creerán el tiempo que tomó forjar la espada. Recientemente, That Works les dio a los fans una actualización sobre sus planes para forjar la espada del joven Kamado cuando se publicó un nuevo video en el canal de Youtube.

El equipo logró dar vida a la espada con la ayuda de Funimation, y el proyecto es bastante fascinante de ver. Y resulta que se necesitaron seis meses para forjar la espada que empuña Tanjiro en el exitoso anime y manga de Kimetsu no Yaiba. La Verdad Noticias te comparte el video completo a continuación:

Sobre este proyecto de Kimetsu no Yaiba

Según That Works, la espada Demon Slayer se fabricó lo más fielmente posible a los métodos tradicionales. La espada en sí fue forjada de Tamahagane, y al final se ve absolutamente hermosa. El proyecto de seis meses valió la pena al final, pero no se sabe cuánto podría costar una réplica como esta.

El trabajo por sí solo empujaría la espada a cuatro dígitos, si no más. Obviamente, los fanáticos de Demon Slayer están emocionados de ver que la espada de Tanjiro sea tratada tan bien, y muchos de ellos admiten que les gustaría una réplica de la Nichirin Blade para ellos.

Esta espada real puede ser demasiado cara para la mayoría de nosotros, pero Tamashii National lanzará una réplica de tamaño natural de la espada el próximo año. El artículo no será tan letal como el que hizo That Works, pero ayudará a los fanáticos de Kimetsu no Yaiba a llevar sus cosplays de Tanjiro al siguiente nivel.

