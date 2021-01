Kimetsu no Yaiba: Makoto Shinkai felicita a la serie por histórico éxito

La popular serie de anime de Kimetsu no Yaiba tuvo un ascenso meteórico a la fama tras el éxito de la película Mugen Train que la llevo a convertirse en la cinta más taquillera de Japón hasta la fecha algo que el director de ‘Your Name’ Makoto Shinkai ha reconocido.

Uno de los más grandes éxitos del anime en 2020 sin duda fue la película de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train.

Durante una entrevista reciente que dio a TV Asahi, Makoto Shinkai aseguró que lo más sorprendente del éxito de la película de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train es que la cinta haya logrado tal éxito de taquilla en medio de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo a Makoto Shinkai nadie pudo haber anticipado que en pleno 2020 cuando se evitó que la gente se congregara en un solo sitio la película de Kimetsu no Yaiba rompería todos los récords de taquilla en Japón.

Kimetsu no Yaiba emociona y frustra a Makoto Shinkai

Esta no es la primera vez que el director Makoto Shinkai expresa que el éxito de la película de anime de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train le emociona tanto como le frustra. En noviembre comentó que pese a ser frustrante no haber alcanzado el mismo nivel de éxito con su trabajo era emocionante ver tantos récords rotos lo cual es una señal de una industria de entretenimiento saludable según Shinkai.

Es así que el éxito histórico de la película de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train continúa dando de que hablar tras imponer tendencia en 2020: el año de la pandemia. En La Verdad Noticias seguiremos las novedades de está popular serie para traerte lo más reciente.

