Kimetsu no Yaiba: Las 5 mejores PAREJAS románticas del anime

Kimetsu no Yaiba: Las 5 mejores PAREJAS del anime

La serie Kimetsu no Yaiba se convirtió en un gran éxito una vez que se lanzó en 2019. Incluso después de que el anime se completara, así como el manga, la película Mugen Train superó los mil millones de yenes en cuestión de días en Japón.

Después de que terminó el manga, algunas parejas se convirtieron en canon. Aunque la mayoría de ellos estaban bien pensados e hicieron felices a los fanáticos, algunos pensaron que ciertos personajes hubieran estado mejor casándose con otra persona.

Aquí hay algunos emparejamientos de Kimetsu no Yaiba, tanto canónicos como hechos por fanáticos, que los fanáticos desearían que sucedieran. La Verdad Noticias te advierte de entrar a un territorio de spoilers si aún no lees el manga.

5 - Shinobu y Giyuu

Giyuu y Shinobu en el anime

Shinobu y Giyuu no están implícitos en ser una pareja, pero algunos piensan que la forma en que interactúan es entrañable en una especie de "pareja en disputa". A pesar de que Giyuu parece serio, tiene una personalidad distante y cabeza hueca que a la gente no le gusta.

Para su disgusto, Shinobu a menudo se burla de él diciendo, "es por eso que no le agradas a la gente" y lo deja molesto. Si estuvieran emparejados, definitivamente habría sido entretenido verlos en la serie de Koyoharu Gotouge.

4 - Tanjiro y Kanao

Aunque algunos fanáticos afirman que Tanjiro y Kanao están juntos como algo malo porque no tuvieron mucho desarrollo romántico, eso no significa que las escenas mostradas no tuvieran nada en absoluto. Tanjiro ayudó a Kanao a hablar de nuevo sin mostrarse indeciso.

Aparte de eso, durante el período de rehabilitación, se conocieron más. Kanao se enamoró de Tanjiro primero, y su devoción por él se mostró más en el manga. Finalmente acabaron juntos y sus hijos son la prueba más adorable de su relación.

3 - Inosuke y Aoi

Aoi e Inosuke "Una de las favoritas de los fans"

A pesar de que Aoi solo hizo una breve aparición cuando Tanjiro, Zenitsu e Inosuke estaban descansando después de una dura batalla, las pequeñas banderas alrededor de los dos se notaron. ¿Sabías que muchos fanáticos del anime los emparejan a menudo?

Inosuke solo estaba interesado en luchar y fortalecerse, Aoi manejó su terquedad y lo obligó a descansar. Sorprendentemente, escuchó sus instrucciones. Esto los haría una buena pareja, ya que Aoi se equilibraría bien con la locura de Inosuke.

2 - Mitsuru y Obanai

Mitsuru y Obanai "La más adorable y trágica"

Cuidado, fanáticos del anime. Mitsuru y Obanai son una gran pareja en el manga e hicieron justicia a algunas de las parejas más populares en Demon Slayer. Aunque cada uno de sus destinos fue trágico (especialmente, Obanai), no solo se les insinuó, sino que se confirmó que ambos se gustan.

1 - Nezuko y Zenitsu

Nezuko y Zenitsu (2 de los personajes principales)

A pesar de que Zenitsu es un llorón cobarde al que le encanta perseguir mujeres, protegió a Nezuko de ser asesinado por Inosuke. Esta acción suya no solo fue encomiable sino valiente, ya que ni siquiera sabía que Nezuko estaba en la caja antes de protegerla.

Te recomendamos leer: Todo lo que tienes que saber de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer

Solo sabía que era algo precioso para Tanjiro y permitió que Inosuke lo golpeara. A partir de entonces, su enamoramiento por Nezuko se convirtió en amor mientras Kimetsu no Yaiba continuaba. Ella encontró una manera de mostrar su aprecio hacia Zenitsu de pequeñas maneras, y después de que pudo hablar, también verbalmente.