Kimetsu no Yaiba: Koyoharu Gotouge comparte un mensaje especial con los fans

El gran esfuerzo cinematográfico de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train, está haciendo su debut en Japón y la creadora de la serie decidió compartir un mensaje de agradecimiento para los fanáticos de la película de anime que ya han acudido a los cines.

Como uno de los estrenos de películas más demandados del año, los fans aparentemente habían causado cierres de sitios web y más problemas cuando acudieron a los servicios de cinemas con la esperanza de comprar boletos. ¡Colapsaron las páginas!

La industria del cine de Japón respondió a la demanda, cuando se anunció que se levantarían las restricciones de COVID-19 para el lanzamiento completo de la película. Koyoharu Gotouge, es la autora de Kimetsu no Yaiba y acontinuación te compartimos su mensaje:

“Gracias por tu ayuda, soy [Koyoharu Gotouge]. Todavía tenemos mucho tiempo para salir de casa, así que espero que disfrutes del libro para colorear. No olvides lavarte las manos y hacer gárgaras cuando llegues a casa”, compartió la famosa mangaka.

Este fue un comunicado especial, como parte de los beneficios adicionales que los fanáticos de Japón obtuvieron al ver Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train en los cines y en realidad hizo referencia a las restricciones levantadas.

Foto: UFOTABLE "Demon Slayer: Mugen Train"

Demon Slayer podría haber lanzado con éxito la película Mugen Train, pero afortunadamente los fanáticos fuera de Japón no tendrán que esperar mucho más para verla ellos mismos. Funimation y Aniplex of America han confirmado que apuntan a un lanzamiento en cines en América del Norte a principios del próximo año.

Sin embargo, aún no se ha revelado una fecha de lanzamiento concreta en Occidente. Con la nueva película comenzando justo donde termina la primera temporada de anime, no es de extrañar que la franquicia de Kimetsu no Yaiba sea tema del momento a nivel mundial.