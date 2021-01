Kimetsu no Yaiba: Juego de PS4 avanza muy bien en su desarrollo ¡Novedades!

El manga y el anime tienen una gran comunidad de fanáticos que disfrutan de todo tipo de aventuras únicas y personajes notables. Entre las propuestas más interesantes se encuentra Kimetsu no Yaiba, conocida por gran parte de la comunidad como Demon Slayer.

Desde su aparición, Demon Slayer ha logrado atraer la atención de seguidores en todo el mundo e incluso hacer que su propuesta sea interesante para los videojuegos. Ahora, la serie Shonen llega a PlayStation 4 con un proyecto desarrollado por CyberConnect2.

Aunque de momento no tenemos mucha información al respecto, La Verdad Noticias seguirá de cerca el lanzamiento de Kimetsu no Yaiba para PS4. Al fin y al cabo, tienen grandes planes para mostrarse este mismo año, aunque de momento sin confirmar cuándo será ese gran momento, así que tendremos que estar atentos.

Sobre el juego de Kimetsu no Yaiba

En su entrevista, el equipo detrás del videojuego para consola PlayStation 4 indicó que, aunque actualmente no pueden hablar mucho sobre el trabajo o el estado actual, sí creen que podrán ofrecer nueva información en un futuro próximo; esto tras algunos retrasos por la pandemia de COVID-19.

Eso sí, se recomienda que los jugadores estén atentos a Weekly Shonen Jump y V-Jump para obtener más información. Pero lo que han indicado es que el desarrollo va muy bien y que están trabajando duro para dar vida a este proyecto.

Foto: Ufotable

Kimetsu no Yaiba es una serie de manga de Koyoharu Gotōge. Fue serializado en Weekly Shonen Jump del 15 de febrero de 2016 al 18 de mayo de 2020, con 205 capítulos en 23 volúmenes. Recuerda que puedes leer Demon Slayer en Shonen Jump, Viz Media o Manga Plus. Una adaptación de anime, producida por Ufotable, comenzó a transmitirse el 6 de abril de 2019 y se puede ver en Crunchyroll.

