Kimetsu no Yaiba: Japón tiene la enorme roca del anime y la hizo la naturaleza

No suele ser una roca aleatoria en un parque aleatorio en Japón que sea noticia, pero cuando esa roca, apodada Ryu no Wariishi (La roca partida del dragón), se parece a la roca que se ve en el anime de Kimetsu no Yaiba, atrae la atención de fanáticos de todo Japón, que se están reuniendo para una oportunidad fotográfica única.

Si bien la roca anterior no es una combinación perfecta con la que se ve en la serie de anime de televisión, la roca natural se acerca mucho a la roca que Tanjiro Kamado divide en el tercer episodio, donde demuestra que puede tomar el examen de selección final para formar parte del Demon Slayer Corps.

Los mitos dicen que The Dragon's Split Boulder del anime fue rajado por un dragón sediento que quería el agua que estaba debajo de la roca. El mito no está lejos de la verdad, ya que la roca se está partiendo lentamente en dos debido al agua de lluvia que se congela dentro de la roca durante los meses más fríos, que luego se descongela y agrieta la roca.

Roca de Kimetsu no Yaiba en la vida real

Foto: Gobierno Municipal de Suzaka vía Mainichi

Para comparar, Jump Festa 2020 (que se celebró en diciembre de 2019) tuvo una recreación de la roca como se ve en el episodio 3 de Kimetsu no Yaiba. Esta vez no fue la naturaleza sino el hombre, los que hicieron posible este icónico objeto en la vida real y La Verdad Noticias te lo comparte a continuación:

Foto: Daryl Harding

The Dragon's Split Boulder se encuentra dentro del bosque Sakatayama Kyosei no Mori en Suzaku, prefectura de Nagano, y afortunadamente, no en la cima de una montaña, lo que facilita el acceso. Recordemos que algunos fanáticos de Kimetsu no Yaiba están escalando el Monte Kumotori (sitio donde vive Tanjiro con su familia) y esto preocupó a las autoridades por no llevar vestimenta adecuada.

