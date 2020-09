Kimetsu no Yaiba: Fecha de estreno para la temporada 2 de anime en Netflix

Kimetsu no Yaiba, es una franquicia de manga cuya adaptación de anime llegó para posicionarse como una de las más populares del momento. Como todos sabemos que el estudio Ufotable estrenará una película para el arco “Mugen Train”, también hay esperanza para una segunda temporada en el futuro.

Depués de todo, el anime de Demon Slayer se llevó dos premios, el primero de ellos es el premio a 'Mejor Anime' en 2019 y el segundo es 'Anime del año' en 2020. Entonces, sin perder el tiempo, entremos en los detalles de la temporada 2 que mucho se ha pedido en la plataforma de Netflix.

Fecha de estreno: Demon Slayer 2

Después de ganar tanta popularidad, el programa ha sido renovado para una temporada más, sin embargo, aún se desconoce cuándo se estrenará. Originalmente, se suponía que el programa regresaría en octubre de 2020, pero debido al brote de Covid-19 en todo el mundo, la serie tuvo que retrasarse un poco.

Foto: Ufotable

A septiembre de 2020 ahora esperamos ver la temporada dos a mediados de 2021, por lo que solicitamos a todos los fanáticos que tengan un poco más de paciencia y esperen las noticias oficiales que se darán a conocer el 11 de octubre, según información de AnimeTV en Twitter.

¿Qué saber antes de ver la película?

Si no estás acostumbrado a leer manga, debes tomar en cuenta que la espera para un estreno en la pantalla grande es mucho más largo. Los acontecimientos de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train ya ocurrieron en la obra original de Koyharu Gotogue. El manga incluso finalizó oficialmente en mayo de 2020 y no parecen haber planes de una continuación.

Por lo tanto, lo más recomendable es que retomes el manga de Kimetsu no Yaiba desde el inicio y así descubras detalles no incluidos en el anime. La temporada 2 llegaría a Netflix después del estreno en Japón (pero no hay nada cofirmado). Recuerda que puedes leer el manga directamente en Mangaplus y los medios de Viz Media.