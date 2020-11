Kimetsu no Yaiba: Fans en riesgo por escalar el monte Kumotori, hogar de Tanjiro

No cabe duda de que Kimetsu no Yaiba, manga de la artista Koyoharu Gotouge adaptado al anime por el prestigioso estudio Ufotable, se ha convertido en la obra más aclamada y popular de esta rama del entretenimiento en su natal Japón.

Debido al éxito que supuso la emisión de la serie animada por televisión, así como la taquilla de la película en la industria cinematográfica nipona, la franquicia ha conseguido desplazar (en ocasiones) la supremacía de One Piece entre los fans de dicho país.

Con la fama de Kimetsu no Yaiba creciendo más y más cada día, no es una total sorpresa que los fans comiencen a realizar actos exuberantes que van acorde a su pasión por la obra, pero no con la realidad. Pero, ¿escalar el monte donde vive Tanjiro?

Los fanáticos de Kimetsu no Yaiba en peligro

En esta línea, Crunchyroll reportó que miles de seguidores de Demon Slayer intentaron recrear los pasos de su protagonista escalando el monte Kumotori, el punto más alto de Tokio, Japón y locación en la que vivía la familia de Tanjiro Kamdo antes de su trágica muerte a manos de los demonios.

Tal como destacó el blog del servicio de streaming de anime, este lugar siempre ha estado abierto al público para excursiones y la cantidad de turistas que recibe al día se ha visto incrementada enormemente desde la emisión de Demon Slayer por televisión.

No obstante, las autoridades del lugar han notado que muchos de estos visitantes intentan escalar el monte Kumotori usando solo camisetas, pantalones cortos y sandalias en pleno otoño, estación en la que empieza a nevar en el monte.

Como nota el Centro de Visitantes de Okutama, “el monte Kumotori no es una montaña que se pueda escalar fácilmente. Incluso los escaladores experimentados pueden tardar de 6 a 7 horas en llegar a la cima de una manera. Para los principiantes, esto puede tomar más de 10 horas”.

La familia de Tanjiro Kamado en el anime

Por esta razón, las autoridades del lugar solicitan que los turistas usen el equipamiento adecuado para evitar accidentes y otras eventualidades en el sendero que conduce a la cima del monte. La Verdad Noticias te recomienda seguir estas indicaciones.

Así que si decides tomar el recorrido a la histórica locación en la que habitaba la familia de Tanjiro y Nezuko en el manga/anime de Kimetsu no Yaiba, hazlo con el equipo, provisiones y vestimenta adecuadas para la ardua tarea.

