Kimetsu no Yaiba: Fans celebran una escena del anime que ¡ROMPIÓ Internet!

Kimetsu no Yaiba, también conocido como Demon Slayer, es ahora una de las franquicias de anime y manga más vendidas de los últimos años, pero no siempre fue así. Lo creas o no, la serie realmente solo ha disfrutado un poco más de un año de su máxima popularidad.

La creadora Koyoharu Gotouge, puso fin a la ejecución de su historia original a principios del 2020, pero los nuevos lanzamientos del manga en volumen, todavía se venden como pan caliente; cada uno rompiendo récords de ventas.

Podría decirse que lo anterior se debe al éxito de la primera temporada del anime, pero una cosa que no se puede discutir es que la serie realmente alcanzó su punto máximo cuando se lanzó el episodio 19 el año pasado.

Kimetsu no Yaiba alcanza el éxito mundial

De hecho, fue un momento tan importante para la salida de anime de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba que se convirtió en el episodio más bien recibido de su carrera en general; algo que tal vez sería el momento más querido por los fans.

Después de 18 semanas de desarrollo con Tanjiro cada vez más fuerte, y aún más en la lucha contra Rui, el protagonista desató su versión del “Hinokami Kagura” y dio el golpe final al mismo demonio que había matado a una tonelada de miembros del Demon Slayer Corps.

El combate de Tanjiro vs Rui rompió Internet

Exactly a year ago... this scene broke the internet pic.twitter.com/z3Xc4sqSgG — amber ♡ (@tanijrou) August 10, 2020

Esta escena del manga fue tan bien ejecutada en el anime, que el estudio Ufotable catapultó la franquicia a éxitos aún mayores de los que había experimentado hasta ese momento. ¡Te compartimos la escena a continuación!

Te puede interesar: Kimetsu no Yaiba: Todo sobre el manga spin-off de Kyojuro Rengoku

Inmediatamente después de este episodio 19, Kimetsu no Yaiba comenzó a ser tendencia en todo el mundo y pronto el manga comenzó a sumar nuevos récords de ventas. Mientras que el tema de apertura u “opening” Gurenge por LiSA, también ha tenido millones de descargas a nivel mundial.