Kimetsu no Yaiba: ¡Estos kits de manualidades del ANIME son un éxito en Japón!

Los kits de manualidades son regalos increíbles para los niños, especialmente en Japón, donde tienen algunos que te permiten hacer versiones de cuentas de tus personajes favoritos de anime y manga. También son codiciados por los fanáticos adultos y Kimetsu no Yaiba tiene un fandom enorme.

La serie de Tanjiro Kamado es uno de los animes más populares de la historia en plena pandemia de COVID-19, y con la llegada de la Navidad, muchos padres están comprando obsequios para sus hijos. Es aquí donde entra una tienda japonesa de artesanías y un nuevo kit de artesanía de Demon Slayer en stock, llamado Orikeshi Kimetsu no Yaiba Standard Set.

“Orikeshi” es una marca de juguetes de Bandai que significa “Make-Your-Own Eraser”.

Los juegos Make-Your-Own Eraser han sido populares durante un tiempo, con diseños de Disney y Pokémon, pero la edición de Kimetsu no Yaiba (que cuesta 3.740 yenes ó USD $36) es nueva.

Foto: Bandai "Kit de borradores"

El elemento principal del conjunto es el bloque de material de borrador, que viene en 12 colores seleccionados específicamente para combinar con los personajes más populares del elenco como Tanjiro, Nezuko, Inosuke, Zenitsu y más miembros de Hashira.

El elemento verde es el molde en el que colocas el borrador terminado antes de calentarlo para "fijarlo".

Se suministran ocho tarjetas de diseño para ayudarte a crear borradores con imágenes de píxeles de los personajes. Mientras que la última tarjeta te ayuda a crear pequeños accesorios para tus borradores. Con eso en mente, el kit te permite crear diez borradores diferentes y el proceso es bastante divertido.

Otro kit de artesanías de Kimetsu no Yaiba

Puede Badge Good! es otro kit de Bandai que te permite hacer tus propias insignias grandes y brillantes para pegarlas en tu mochila, pegarlas en un tablero de corcho o colocarlas en la solapa de una chaqueta. Simplemente coloque uno de los 15 diseños entre un respaldo de aluminio y una pantalla holográfica brillante, colóquelo contra un empaque de placa y luego apriételo en la máquina.

Foto: Bandai "Kit de insignias"

No importa cuán modernos se vuelvan los juguetes, no hay nada mejor que la simple alegría de crear algo para ti; especialmente si lo que creas es un personaje de tu anime favorito. Si estás atrapado por los regalos de Navidad y ves un kit de borradores o un kit de creación de insignias a la venta, ¡aprovecha la oportunidad! La Verdad Noticias te compartirá más de Kimetsu no Yaiba en el futuro.

