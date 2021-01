Kimetsu no Yaiba: Este cosplay de Mitsuri la transforma en una SEXY conejita

El éxito del manga actual de Kimetsu no Yaiba, se debe en gran parte a la construcción de personajes únicos e impresionantes por la creadora Koyoharu Gotouge. No solo los personajes principales como Tanjiro, Nezuko se han ganado una gran base de fans, sino que los personajes secundarios de este anime son igualmente populares.

En particular, los Pilares o Hashira, los espadachines más poderosos entre los Demon Slayers, han recibido muchas respuestas positivas extremadamente populares entre la comunidad de fanáticos. No solo por su fuerza, sino también por sus impresionantes looks.

La evidencia es que ha habido muchas fotos de cosplay de pilares o personajes de Kimetsu no Yaiba por ahí. A continuación, La Verdad Noticias te invita a disfrutar de la serie de fotos de cosplay de la adorable y sexy conejita Kanroji Mitsuri, por la cosplayer Potato Godzilla.

Así luce Mitsuri Kanroji como conejita

Sobre el cosplay de Kimetsu no Yaiba

Mitsuri Kanroji es un personaje del popular título de manga Demon Slayer. En la historia, ella interpreta el papel de Hashira del Amor. Desde su primer debut, Mitsuri siempre ha sido amada apasionadamente por los lectores y considerada el personaje femenino más popular.

Mitsuri siempre ha sido un personaje de anime extremadamente atractivo que muchos cosplayers eligen interpretar. Ella está construida para ser una chica fuerte, pero no sigue la imagen de las "hermanas mayores" actuales.

Foto: Studio Ufotable - Demon Slayer

No levanta los antebrazos, no los baja con los personajes masculinos, ni mira impasible o resentida con los subordinados. Mitsuri es fuerte pero gentil y linda, lucha con el poder de las mujeres. Es esta construcción, lo que causa gran simpatía entre los lectores de todas las generaciones.

La cosplayer presume la espada de Mitsuri

En la serie de fotos de Potato Godzilla, el personaje de Demon Slayer se reproduce a la perfección con la belleza, el encanto y especialmente su "alma" grande y redonda que atrae a los espectadores. Desde el contexto, el vestuario hasta las expresiones, las poses se invierten cuidadosamente, lo que hace que los espectadores no puedan apartar la vista.

Foto: Patreon - Potato Godzilla

La cosplayer vietnamita es amada gracias a su linda cara de muñeca y su indudable belleza. Esto le facilita la transformación en personajes de juegos, manga y anime como Kimetsu no Yaiba. También conocida como Potato Nguyen, ¡ella es la chica dorada en la comunidad de cosplay vietnamita!

