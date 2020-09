Kimetsu no Yaiba: El seiyuu de Tanjiro anuncia el nacimiento de sus hijas (FOTO)

El seiyuu (actor de voz) Natsuki Hanae, ha anunciado al mundo que ahora es el padre de dos hijas gemelas. Él es la voz en japonés detrás de Tanjiro Kamado en el anime de Kimetsu no Yaiba y se dirigió a Twitter para anunciar que su familia se ha hecho más grande con dos nuevas incorporaciones.

Al compartir una adorable foto de las manos de sus hijas gemelas agarrando su dedo, los fanáticos están acudiendo en masa al Twitter de Hanae para felicitar a la estrella en apoyo y amor, mientras se prepara para que su familia se ponga mucho más ocupada a partir de este momento. ¡Puedes ver la foto de su Twitter oficial más abajo!

En el Tweet, Hanae también menciona que todo el proceso transcurrió sin problemas y que sus hijos nacieron el otro día. También mencionó cómo pudo visitar a su esposa e hijos brevemente en el hospital con la supervisión de un médico (ya que la pandemia de COVID-19 en curso hace que el proceso sea mucho más complicado).

[ご報告]

先日 双子の女の子が産まれました

おかげさまで母子共に健康です



先生の許可もあり当日のみ触れ合う事ができました



無事に産まれてきてくれた2人と妻に感謝を伝えると共に、

夫としてそして父として家庭を支えていけるように頑張ります



引き続き温かく見守っていただけますと幸いです pic.twitter.com/AAz5sQNWlR — 花江 夏樹 (@hanae0626) September 20, 2020

Más sobre Kimetsu no Yaiba

Los fanáticos definitivamente le desean a Hanae lo mejor en el futuro. En cuanto a Demon Slayer, el manga podría haber llegado a un final oficial, pero el anime pronto regresará con un largometraje que adaptará el próximo gran arco de la serie de una manera nueva y llamativa a finales de este año en Japón.

Los fanáticos de otras regiones pronto podrán ver la película por sí mismos y esta lleva por nombre Kimetsu no Yaiba: Mugen Train. Por su puesto, Tanjiro y la voz de Hanae están en primer plano. Así que sólo queda esperar por más actualizaciones del filme, que están por llegar en octubre de 2020. ¿Sabías que la autora de Demon Slayer no tiene cuenta de Twitter? (al menos aún no).