Kimetsu no Yaiba: 14 páginas de material INÉDITO no visto en pantalla

La famosa serie de anime Kimetsu no Yaiba terminó hace unos meses y pese a esto, los fans quieren más buscando un punto final más definido.

Las expectativas ante el potencial anuncio de una segunda temporada están por los aires, y la película de "Kimetsu no Yaiba: El Tren Infinito" está arrasando en Japón, justo como te lo hemos informado en La Verdad Noticias.

Ahora, a todo esto hemos de sumarle que pronto contaremos con contenido inédito del final del manga.

Como bien informamos recientemente, el volumen 23 del anime se lanzará con durante el 4 de diciembre de 2020 con lo que se había informado como un nuevo epílogo de 14 páginas de duración.

Se especula sobre una segunda parte y los fans enloquecieron

Contenido inédito de Kimetsu no Yaiba

Gracias ahora a WSJ Manga, quien nos ha acercado las declaraciones de la propia Gotouge-sensei, descubrimos que dichas 14 páginas son en realidad contenido que se recortó de la publicación original del último episodio de "Kimetsu no Yaiba":

"El volumen final de la serie se publicará pronto. El volumen incluye algunas páginas del capítulo final que tuvieron que ser retiradas en el momento de publicación debido a varias razones”.

“Me gustaría expresar mi agradecimiento a todos los que me han apoyado. Pedí al departamento editorial que tuviéramos más páginas en el momento de publicar el capítulo, y siento mucho que no pudiéramos incluir el capítulo al completo”.

“El contenido del capítulo no cambia drásticamente con estas nuevas páginas, así que no creo que haya problema alguno si hay quien no lo lee. Soy consciente de que los lectores no solo compran volúmenes de esta revista, así que lo siento mucho".

Como podemos comprobar, parece obvio que Koyoharu Gotouge no se encuentra satisfecha con el hecho de que haya lo que parece contenido 'exclusivo' para aquellos que compren el último volumen de "Kimetsu no Yaiba".

TE RECOMENDAMOS LEER:Todo lo que tienes que saber de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer

Es por ello que menciona que la lectura de estas 14 páginas adicionales a los capítulos no son cruciales para la conclusión de la historia, aunque en vistas de las ventas del formato físico de "Kimetsu no Yaiba" en este 2020 parece obvio que esto no hará que los seguidores de la franquicia reculen.

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.