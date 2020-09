Kimetsu no Yaiba: Descubre a Shinobu Kocho en estos cinco FAN ARTS

Desde su lanzamiento, el anime de Kimetsu no Yaiba ha tenido un ascenso a la fama no visto desde los días de éxitos como My Hero Academia y One Piece. Su historia está llena de personajes increíbles y por ello la serie obtuvo una comunidad de fanáticos muy dedicada.

Uno de los personajes principales de Demon Slayer es Shinobu Kocho, el Pilar Insecto de los Nueve Hashira que protegen a la humanidad. Ella es una poderosa cazadora de demonios que ha encantado a los fans con su belleza y diseño original por Koyoharu Gotougue. Aquí hay 10 piezas de fan art para recordarla:

Demon Slayer al estilo de los 90’s

Foto: Stephanie Priscilla

Esta primera obra de arte de los fanáticos, es cortesía de la artista Stephanie Priscilla, quien tomó el diseño estilizado de la heroína y lo transformó en algo sacado de un anime de los 90.

Los diseños son simples pero bien orquestados, y esta pieza logra capturar todo lo que es importante tener en un fan art de Shinobu, incluso colocando la horquilla de mariposa del personaje justo al frente, para mostrar que ella es el insecto Hashira.

Shinobu Kocho coqueta

Foto: Akaeii

Esta obra de arte de los fanáticos de Shinobu excelentemente diseñada y creativamente imaginada, fue dibujada por el artista Akaeii, quien utiliza trazos cuidadosos y estratégicos, para resaltar a la Demon Slayer con colores brillantes y crear un fan art adorable.

El rostro es increíblemente expresivo y, asimismo, el cabello está increíblemente bien pensado. Esta representación rosada de una Hashira favorita de los fanáticos seguramente ganará a aún más seguidores durante la segunda temporada de anime.

Pilar Insecto en acción

Foto: Rimuu

Dibujado por el artista Rimuu, esta obra de arte de los fanáticos de Shinobu utiliza casi a la perfección el sombreado creativo y el trabajo de diseño calificado para crear un retrato que es tan complejo en cuanto al diseño.

Shinobu y Giyu

Foto: LOLI-Samurái

Este fan art creado por el artista de Pixiv “LOLI_Samurai”, muestra al dúo de Shinobu y Giyuu Tomioka (PilarAgua) poniéndose manos a la obra mientras se preparan para enfrentarse a demonios como un equipo.

Shinobu Kocho, el Hashira Insecto

Foto: DeviantArt "Dewitrika"

Dewitrika toma el increíble diseño de Shinobu Kocho y de alguna manera lo hace aún más radiante. A pesar de su falta de pupilas en el anime, la personalidad de Shinobu se traslada maravillosamente a esta pieza, a través de sus deslumbrantes ojos morados.

Además, las opciones de diseño como hacer que las mariposas sean de un solo color y mostrar el movimiento de la hoja de Shinobu, solo sirven para hacer que esta pieza destaque lo mejor de este personaje de Kimetsu no Yaiba.