Kimetsu no Yaiba: Cosplay de Mitsuri recrea su técnica más poderosa (VIDEO)

Kimetsu no Yaiba, el anime más popular del 2019 según los Crunchyroll Anime Awards; recibió un fiel cosplay de Mitsuri Kanroji (Pilar del Amor) por la cosplayer IYU “@ yukaran_2525”. Pero lo más impresionante no solo fue su disfraz, sino recrear la técnica de la Respiración de Amor que solo se ha visto en el manga.

Cosplayer realiza la técnica de Mitsuri

Este personaje de Kimetsu no Yaiba, pertenece a los nueve Pilares o The Hashira del Demon Slaying Corps y es de las guerreras femeninas más fuertes. La cosplayer IYU sacó a destacar estos datos, pues aún no conocemos las habilidades de Mitsuri en el anime; obra que confirmó una película para octubre del 2020 titulada “Demon Slayer: Infinity Train”.

Los fans del anime, pudieron ver los resultados de este extraordinario cosplay en la cuenta de IYU en Twitter. Aquí demostró que está a la altura de recrear de pies a cabeza el look de esta Hashira del Amor, junto con una demostración de sus habilidades atléticas y acrobáticas para lucir su propia Respiración de Amor.

Así luce el cosplay de Mitsuri Kanroji

El video se hizo viral en menos de dos semanas, consiguiendo superar las 1.5 millones de reproducciones, 95.7 mil me gusta y más de 22.1 mil retweets. Al parecer, la cosplayer celebró el cumpleaños de este bello personaje de Demon Slayer y de paso intentó alegrar a sus fans llevando su caracterización a otro nivel.

La sección de comentarios también se llenó de elogios, pues muchos de sus 4 mil seguidores de Twitter quedaron satisfechos con su cosplaying; tomando en cuenta que anteriormente presumió su misma flexibilidad con un cosplay de Inosuke Hashibira (otro personaje de Kimetsu no Yaiba).

Cosplay de Obanai Iguro y Mitsuri Kanroji

⚠︎Cosplay

__________________



甘

近 露

づ 寺

く に

塵 な

共



__________________ pic.twitter.com/8niVoyliDs — ますまる (@Tororo_konbu_14) June 13, 2020

Esta artista de cosplay también se llevó el elogios de sus seguidores por más fotografías de su cosplay de Mitsuri, solo que en esta ocasión junto con el Pilar Serpiente llamado Obanai Iguro. Ambos artistas recrearon a esta OTP (emparejamiento de personajes) de Demon Slayer con muchos detalles en el fondo.

Te puede interesar: Kimetsu no Yaiba: Aparece un cosplay grupal de “Los Pilares” ¡Espectacular!

Aunque el manga de Kimetsu no Yaiba creado por Koyoharu Gotouge ya finalizó su publicación; aún queda esperar por una segunda temporada de su anime además de su película. Ya que el debut oficial de los Pilares está a la espera de varias batallas más y el estudio Ufotable tiene todo el apoyo de los fans para producirlos.